Петиція про перейменування Росії на “Московію” зібрала необхідну кількість підписів: Зеленський відреагував - Днепр Инфо
Петиція про перейменування Росії на “Московію” зібрала необхідну кількість підписів: Зеленський відреагував
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Сегодня 11:25

Електронна петиція з вимогою офіційно перейменувати назву "Росія" на "Московія" зібрала необхідні 25 тисяч підписів. Як відомо, у такому разі її має розглянути президент України.

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Крім того, у тексті петиції пропонується використовувати “московський” замість “російський” і “Московська Федерація” замість “Російська Федерація”. 

Володимир Зеленський уже доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати це питання та повідомити про результат. Відповідна інформація з’явилася на сайті президента України. 

Як зауважив гарант, порушене у петиції питання потребує ретельного опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки.

Зеленський додав, що до роботи слід залучити наукову спільноту, а про результати комплексного розгляду цього питання попросив його повідомити. 

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