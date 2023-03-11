Крім того, у тексті петиції пропонується використовувати “московський” замість “російський” і “Московська Федерація” замість “Російська Федерація”.
Володимир Зеленський уже доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати це питання та повідомити про результат. Відповідна інформація з’явилася на сайті президента України.
Як зауважив гарант, порушене у петиції питання потребує ретельного опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки.
Зеленський додав, що до роботи слід залучити наукову спільноту, а про результати комплексного розгляду цього питання попросив його повідомити.
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