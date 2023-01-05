Петиція: парк Глоби у Дніпрі пропонують переіменувати у парк імені Бандери

Відповідну ідею опублікували у якості петиції на сайті petition.e-dem.ua.
Для того, аби звернення розглянули у міській раді, потрібно зібрати 3000 підписів.
«Назва парка має бути ідеологічно правильною, відповідати на сучасні виклики та знаходити відклик у серцях молоді. Саме сильний образ Бандери зараз безальтернативно приваблює молодь», – сказано у тексті петиції.
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