Петиція: парк Глоби у Дніпрі пропонують переіменувати у парк імені Бандери

У Дніпрі запропонували перейменувати парк імені Глоби у парк імені Степана Бандери.

Відповідну ідею опублікували у якості петиції на сайті petition.e-dem.ua.

Для того, аби звернення розглянули у міській раді, потрібно зібрати 3000 підписів.

«Назва парка має бути ідеологічно правильною, відповідати на сучасні виклики та знаходити відклик у серцях молоді. Саме сильний образ Бандери зараз безальтернативно приваблює молодь», – сказано у тексті петиції.

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