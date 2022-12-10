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Песики вже не в моді: у Дніпрі вигулювали поні та орла (ВІДЕО)

Сьогодні 18:27
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Ми писали, що у Дніпрі в одному зі скверів місцева мешканка вигулювала удава.

Новости Днепра про Песики вже не в моді: у Дніпрі вигулювали поні та орла (ВІДЕО)

Місцеві жителі неоднозначно поставилися до такого. 

А ось наші наступні герої, напевно, надихнулися цим, тому вирішили вигуляти своїх улюбленців: поні та орла.

Фото та відео опублікували містяни у соціальних мережах.

Так, на вулиці Грушевського помітили двох поні у компанії власника.

Хтось з песиком, а хтось – з поні, – підписали відео дніпряни.

А на 12 кварталі помітили чоловіка, який вигулював орла.

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Новости Днепра про Песики вже не в моді: у Дніпрі вигулювали поні та орла (ВІДЕО)Українська

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