Песики вже не в моді: у Дніпрі вигулювали поні та орла (ВІДЕО)

Ми писали, що у Дніпрі в одному зі скверів місцева мешканка вигулювала удава.

Місцеві жителі неоднозначно поставилися до такого.

А ось наші наступні герої, напевно, надихнулися цим, тому вирішили вигуляти своїх улюбленців: поні та орла.

Фото та відео опублікували містяни у соціальних мережах.

Так, на вулиці Грушевського помітили двох поні у компанії власника.

Хтось з песиком, а хтось – з поні, – підписали відео дніпряни.

А на 12 кварталі помітили чоловіка, який вигулював орла.

Читайте також:

Українська

Автор: