Песики вже не в моді: у Дніпрі вигулювали поні та орла (ВІДЕО)

Місцеві жителі неоднозначно поставилися до такого.
А ось наші наступні герої, напевно, надихнулися цим, тому вирішили вигуляти своїх улюбленців: поні та орла.
Фото та відео опублікували містяни у соціальних мережах.
Так, на вулиці Грушевського помітили двох поні у компанії власника.
Хтось з песиком, а хтось – з поні, – підписали відео дніпряни.
А на 12 кварталі помітили чоловіка, який вигулював орла.
Читайте також:
Автор:
Росіяни продовжують тероризувати Україну.
Тепер можна знімати готівку у будь-якому банкоматі без комісії.
У Дніпрі у лікарні Мечникова врятували 33-річного бійця із Ровенської…
Учора, 9 грудня, о 23:43 на лінію «101» повідомили про…