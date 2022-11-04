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Пес Патрон та калина: у Кривому Розі з’явилися патріотичні під’їзди

Сьогодні 16:37
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Класно, коли під'їзд вашого будинку прикрашають різні малюнки.

Новости Днепра про Пес Патрон та калина: у Кривому Розі з'явилися патріотичні під'їзди

Так, у Саксаганському районі Кривого Рогу є дім із патріотичними під’їздами.

Про це пишуть місцеві жителі у соцмережах.

Відтепер на стінах красуються пес-сапер Патрон, який говорить: “Лялю, ходи спокійно”.

А також символ України – калина…

Новости Днепра про Пес Патрон та калина: у Кривому Розі з'явилися патріотичні під'їзди

…незвичайне синьо-жовте дерево життя…

Новости Днепра про Пес Патрон та калина: у Кривому Розі з'явилися патріотичні під'їзди

…та карта нашої Батьківщини.

Новости Днепра про Пес Патрон та калина: у Кривому Розі з'явилися патріотичні під'їзди

Автори цих шедеврів – місцеві художники.

Нагадаємо, раніше ми писали: «Мій дім — моя фортеця»: у Кривому Розі з’явився патріотичний під’їзд.

Читайте також:

Новости Днепра про Пес Патрон та калина: у Кривому Розі з'явилися патріотичні під'їздиУкраїнська Новости Днепра про Пес Патрон та калина: у Кривому Розі з'явилися патріотичні під'їздиРусский

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