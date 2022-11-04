Пес Патрон та калина: у Кривому Розі з’явилися патріотичні під’їзди

Так, у Саксаганському районі Кривого Рогу є дім із патріотичними під’їздами.
Про це пишуть місцеві жителі у соцмережах.
Відтепер на стінах красуються пес-сапер Патрон, який говорить: “Лялю, ходи спокійно”.
А також символ України – калина…
…незвичайне синьо-жовте дерево життя…
…та карта нашої Батьківщини.
Автори цих шедеврів – місцеві художники.
Нагадаємо, раніше ми писали: «Мій дім — моя фортеця»: у Кривому Розі з’явився патріотичний під’їзд.
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