Перший рівень небезпеки: у Дніпрі попередили про сильну ожеледицю

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області.
За прогнозами синоптиків, у Дніпрі погіршаться погодні умови. Через це Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології оголосив про штормове попередження.
8 грудня вночі та вранці у місті Дніпро та місцями по області очікується ожеледь. Рівень небезпечності 1 (жовтий)
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