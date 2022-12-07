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Перший рівень небезпеки: у Дніпрі попередили про сильну ожеледицю

Сьогодні 17:45
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У Дніпра завтра зранку буде ожеледиця.

Новости Днепра про Перший рівень небезпеки: у Дніпрі попередили про сильну ожеледицю

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області.

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі погіршаться погодні умови. Через це Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології оголосив про штормове попередження.

8 грудня вночі та вранці у місті Дніпро та місцями по області очікується ожеледь. Рівень небезпечності 1 (жовтий)

Будьте обережними та уважними. Радимо дотримуватись безпеки під час руху на автотранспорті.
 

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Новости Днепра про Перший рівень небезпеки: у Дніпрі попередили про сильну ожеледицюУкраїнська Новости Днепра про Перший рівень небезпеки: у Дніпрі попередили про сильну ожеледицюРусский

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