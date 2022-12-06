Перший пішов: у Дніпра на вулиці Янгеля зламали діжку з технічною водою

У Дніпрі зламали першу бочку з технічною водою. Це ті діжки, які встановили в школах на випадок відключення води. Як повідомляють очевидці, хтось уже відірвав краник, через що вся вода вилилася на асфальт. Сталося це на вулиці Янгеля.

На відео видно, що вода залила всю прилеглу територію.

Нагадаємо, мапу з іншими цілими бочками та свердловинами (якщо ви живете на лівому березі) можна знайти тут. Зеленим кольором помітили ті місця, де бочки та свердловини вже готові для використання, а синім де їх тільки планують встановити.

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