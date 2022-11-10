Перший дитячий садок і революціонер на фасаді: історія будинку Геккера у Дніпрі

На колишній вулиці Гоголівській у Дніпрі прибуткові будинки почали з'являтися лише наприкінці 1890-х років, коли населення міста зростало швидкими темпами. Вулиця ця довгий час була майже порожньою та не користувалась великою популярностю.

В 1900 році купець Геккер купив на колишній Гоголівській ділянку з невеликим кам’яним будиночком і садом і почав будівництво нового прибуткового будинку. Будинок вийшов триповерховий, з пишним оздобленням фасаду. Передбачалося, що квартири в будинку орендуватимуть люди з грошима. Кімнати були просторі, з високими стелями, серед зручностей – тут був холодильник. Але справа не пішла, клієнтів було мало, і купець збанкрутував. Він вклав багато сил і коштів у прибутковий будинок, але почалася економічна криза, постояльці не могли платити зазначену суму за проживання, тому шукали дешевші варіанти, а купець не бажав поступатися оплатою за кімнати втратив свій бізнес. Володів будинком він не довго, вже в 1910 році біля будинку значиться інший власник.

Цікаво, що будиночок у глибині двору Геккер наказав не зносити, а залишив його як будівлю, де розмішалися слуги постояльців. Після продажу прибуткового будинку в цьому невеликому особнячку відкрився один із перших дитячих садків у Дніпрі.

Цікаво, що і новий власник не зміг заробити на прибутковому будинку. Почалася Перша світова війна, згодом революція, зміна влади. За будинком ніхто не дивився, його не лагодили, тому з роками будівля занепала і виглядала непрезентабельно, незважаючи на всю свою красу фасаду.

Цікава і сама фігура власника. Геккер був пристрасним шанувальником революції і навіть на фасад зведеного будинку попросив розмістити погруддя революціонера Петра Лаврова. у 1940-х погруддя з фасаду було знято і перевезено до створюваного тоді Музею Революції, але під час Другої світової війни будівля з експонатами була розбита бомбардуваннями, нічого не вціліло.

1927 року колишній будинок Геккера було передано на баланс житлового кооперативу. Просторі квартири стали комунальними. Будівлю вирішили капітально відремонтувати. З фасаду збили більшу частину ліпного декору, з парадного входу зробили додаткову житлову кімнату, а просторі квартири перепланували.

На цокольному поверсі будівлі розмістили лікарський пункт, який там пропрацював до 1970-х років.

Будівлю можна побачити і зараз, але 100 років тому вона була набагато більшою за розміри. Від колишнього прибуткового будинку залишився лише головний корпус.

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