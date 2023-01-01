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  • Перша у 2023 році дитина народилася в сім’ї переселенців, які втекли з Маріуполя до Дніпра

Перша у 2023 році дитина народилася в сім’ї переселенців, які втекли з Маріуполя до Дніпра

Сьогодні 19:05
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Перша дитина в Дніпрі в новому році народилася в родині переселенців із Маріуполя.

Новости Днепра про Перша у 2023 році дитина народилася в сім'ї переселенців, які втекли з Маріуполя до Дніпра

Про історію сім’ї розповіли в перинатальному центрі однієї із лікарень Дніпра.
 
Першою дитиною, яка народилася на Дніпропетровщині в 2023 році, був хлопчик Данило. Його мама Ольга і тато Микола родом із Маріуполя.
 
Данило друга дитина в сім’ї, у подружжя вже є 16-річна донька. На початку війни, коли Маріуполь почали знищувати постійними бомбардуваннями, родина втратила і домівку, і приватний бізнес. Майже місяць вони провели під обстрілами, після чого вирішили евакуюватися. Щоб виїхати з окупації, сім’ї довелося пережити ще місяць пекла. Спочатку вони поїхали до Бердянська, де пройшли фільтрацію, а потім у Запоріжжя та осіли в Дніпрі, де вже відчули себе в відносній безпеці.
 
Родина зняла дім, батьки знайшли роботу, а донька почала навчатися в одній із шкіл Дніпра.
 
Ми вітаємо дружну та працьовиту родину Ольги та Миколи з народженням довгоочікуваної дитини. Як і всі українці, вони чекають на Перемогу та мріють колись повернутися до свого рідного Маріуполя, а зараз… Ми дуже сподіваємося, що Дніпро буде для них не тільки захистом, а й містом, де в родину прийшла така велика радість, – зазначили працівники пологового. 

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Новости Днепра про Перша у 2023 році дитина народилася в сім'ї переселенців, які втекли з Маріуполя до ДніпраУкраїнська Новости Днепра про Перша у 2023 році дитина народилася в сім'ї переселенців, які втекли з Маріуполя до ДніпраРусский

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