Перевозив загиблих героїв: у страшній аварії загинув волонтер із Дніпра

Світла пам'ять!

8 серпня у Кіровоградській області сталася жахлива аварія, в якій загинув волонтер Дніпровського благодійного фонду «ДІД» Павло Белков.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний”.

Зазначається, що Павло та ще один волонтер якраз перевозили загиблих героїв. Що саме стало причиною аварії – наразі невідомо. Усі обставини будуть з’ясовувати правоохоронці.

Товариш Павла живий, він зараз у лікарні.

У загиблого волонтера залишилися мама та кохана дівчина.

Благодійний фонд «ДІД» організував збір на поховання та підтримку мами волонтера. Не будьте байдужі!

Реквізити для допомоги

Картка для надання фінансової допомоги: 5375 4112 0772 9554

Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/7cciK7Hub7

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Павла!

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