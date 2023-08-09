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  • Перевозив загиблих героїв: у страшній аварії загинув волонтер із Дніпра

Перевозив загиблих героїв: у страшній аварії загинув волонтер із Дніпра

Сьогодні 12:34
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Світла пам'ять!

Новости Днепра про Перевозив загиблих героїв: у страшній аварії загинув волонтер із Дніпра

8 серпня у Кіровоградській області сталася жахлива аварія, в якій загинув волонтер Дніпровського благодійного фонду «ДІД» Павло Белков.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний”.

Зазначається, що Павло та ще один волонтер якраз перевозили загиблих героїв. Що саме стало причиною аварії – наразі невідомо. Усі обставини будуть з’ясовувати правоохоронці.

Новости Днепра про Перевозив загиблих героїв: у страшній аварії загинув волонтер із Дніпра

Новости Днепра про Перевозив загиблих героїв: у страшній аварії загинув волонтер із Дніпра

Товариш Павла живий, він зараз у лікарні.

У загиблого волонтера залишилися мама та кохана дівчина.

Благодійний фонд «ДІД» організував збір на поховання та підтримку мами волонтера. Не будьте байдужі! 

Реквізити для допомоги

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Павла!

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Новости Днепра про Перевозив загиблих героїв: у страшній аварії загинув волонтер із ДніпраУкраїнська Новости Днепра про Перевозив загиблих героїв: у страшній аварії загинув волонтер із ДніпраРусский

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