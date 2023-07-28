Перевертні в погонах: у Дніпрі затримали поліцейських, які за 20 тис. доларів “закрили очі” на викрадення та катування подружжя

Соцмережі "гудять" повідомленнями про "обшуки в одному з райвідділень поліції Дніпра".

Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України, підтвердив цю інформацію та розповів подробиці.

За його словами, також чотирьом поліцейським (керівнику підрозділу, двом заступникам та оперативнику) оголошують про підозру за кришування злочинного угруповання та приховування злочину.

Як стало відомо, у березні 2022-го група зловмисників, видаючи себе за тероборонівців, викрала в Дніпрі подружжя та катуванням змушували виплатити викуп з подальшим сплачуванням щомісячної данини.

Сусіди потерпілих, які стали свідками злочину, заявили в поліцію. Тож постраждалих запросили до райвідділу для слідчих дій. А там вони зіткнулися зі своїми вимагачами, яких вже затримали. Але ненадовго: зловмисники просто в коридорі «вирішували» питання з поліцейськими. За 20 тисяч доларів катівників відпустили, а провадження навіть не реєстрували.

Внутрішня безпека поліції розкрила розбійний напад і затримала всіх учасників банди, а сьогодні надали оцінку діям поліцейських у вигляді підозри.

Кожен має врешті розуміти, що переступати закон заборонено всім без винятку. Хто досі ходить по лезу ножа між злочином і відданістю Присязі, довго на службі та на волі не затримається, – зазначив Ігор Клименко.

Крім того, у ДБР повідомили, що затримані правоохоронці вже не вперше у такий спосіб прикривають злочини, зокрема вони брали участь у прикритті вбивства людини шляхом підробки висновків судово-медичного експерта про причини смерті.

Слідство триває.

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