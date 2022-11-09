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  • Перетворився на оздоровницю-привид: як зараз виглядає відомий санаторій “Дніпровський” (ФОТО)

Перетворився на оздоровницю-привид: як зараз виглядає відомий санаторій “Дніпровський” (ФОТО)

Сьогодні 11:26
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У мережі показали, як зараз виглядає відомий санаторій "Дніпровський"

Новости Днепра про Перетворився на оздоровницю-привид: як зараз виглядає відомий санаторій

Санаторій-привид показали в спільноті ALTERKAM.

Санаторій “Дніпровський” – колись один із популярних місць для відпочинку на Дніпропетровщині, а зараз чергова закинута будівля. Знаходиться він на березі Кам’янського водосховища. Поруч з будівлями оздоровниці величезна паркова зона на 21 гектар з безліччю унікальних дерев. Тут лікували і дорослих, і дітей. Сюди приїздили люди з хронічними захворюваннями та працівники місцевих підприємств.

Санаторій остаточно закрили приблизно 10 років тому. Тут ще збереглися старі меблі, кіноплівки та деяке обладнання.

Валерій Чесноков показав фото закинутого санаторію.

Новости Днепра про Перетворився на оздоровницю-привид: як зараз виглядає відомий санаторій

Новости Днепра про Перетворився на оздоровницю-привид: як зараз виглядає відомий санаторій

Новости Днепра про Перетворився на оздоровницю-привид: як зараз виглядає відомий санаторій

Новости Днепра про Перетворився на оздоровницю-привид: як зараз виглядає відомий санаторій

Новости Днепра про Перетворився на оздоровницю-привид: як зараз виглядає відомий санаторій

Новости Днепра про Перетворився на оздоровницю-привид: як зараз виглядає відомий санаторій

Новости Днепра про Перетворився на оздоровницю-привид: як зараз виглядає відомий санаторій

Новости Днепра про Перетворився на оздоровницю-привид: як зараз виглядає відомий санаторій

Новости Днепра про Перетворився на оздоровницю-привид: як зараз виглядає відомий санаторій

Новости Днепра про Перетворився на оздоровницю-привид: як зараз виглядає відомий санаторій

Новости Днепра про Перетворився на оздоровницю-привид: як зараз виглядає відомий санаторій

Новости Днепра про Перетворився на оздоровницю-привид: як зараз виглядає відомий санаторій

Новости Днепра про Перетворився на оздоровницю-привид: як зараз виглядає відомий санаторій

Новости Днепра про Перетворився на оздоровницю-привид: як зараз виглядає відомий санаторій

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Новости Днепра про Перетворився на оздоровницю-привид: як зараз виглядає відомий санаторій Українська

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