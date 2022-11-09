Перетворився на оздоровницю-привид: як зараз виглядає відомий санаторій “Дніпровський” (ФОТО)

У мережі показали, як зараз виглядає відомий санаторій "Дніпровський"

Санаторій-привид показали в спільноті ALTERKAM.

Санаторій “Дніпровський” – колись один із популярних місць для відпочинку на Дніпропетровщині, а зараз чергова закинута будівля. Знаходиться він на березі Кам’янського водосховища. Поруч з будівлями оздоровниці величезна паркова зона на 21 гектар з безліччю унікальних дерев. Тут лікували і дорослих, і дітей. Сюди приїздили люди з хронічними захворюваннями та працівники місцевих підприємств.

Санаторій остаточно закрили приблизно 10 років тому. Тут ще збереглися старі меблі, кіноплівки та деяке обладнання.

Валерій Чесноков показав фото закинутого санаторію.

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