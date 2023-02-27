Переселенцям в Україні змінять умови реєстрації: особливо це стосується дітей

Та вже незабаром для них спростять процедуру надання статусу ВПО.
Про це повідомило Міністерство реінтеграції. Відповідний законопроект № 8092, розроблений міністерством і підтриманий Радою, вже проголосували в першому читанні.
Цей законопроект значно спростить реєстрацію нового місця проживання неповнолітніх переселенців. Адже через відсутність статусу ВПО батьки не можуть отримати державну допомогу на дітей, а самі діти позбавлені пільг, які їм належать відповідно до закону.
“Зокрема, діти внутрішніх переселенців при отриманні паспорта не мають зареєстрованого місця проживання, а тому отримання довідки ВПО та державної допомоги для них є великою проблемою. Як наслідок, це не лише недоотримання виплат, а й неможливість скористатися пільгою при вступі до закладів професійної або вищої освіти тощо”, – йдеться в повідомленні від Мінреінтеграції.
Проблему вже найближчим часом обіцяють вирішити. Законопроект спрощує механізм реєстрації переселенців-дітей як ВПО. Їх реєструватимуть за тимчасовим місцем проживання батьків або інших дорослих, які опікуються неповнолітніми, і з якими вони проживають.
“Це значно спростить доступ дітей ВПО до гарантованих державою соціальних, адміністративних та інших послуг”, – резюмували в Мінреінтеграції.
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