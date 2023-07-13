Переселенцям у Дніпрі можуть перестати виплачувати допомогу від держави: кого торкнеться і причини скасування

Кабінет міністрів ухвалив нову Постанову, згідно з якою частина внутрішньо переміщених осіб може втратити виплати, для іншої частини переселенців виплати залишаться чинними до кінця січня 2024 року.

Журналісти dnepr.info розбиралися, кому скасують виплати, і хто продовжить їх отримувати.

Як зазначили у Міністерстві соціальної політики, допомогу у вигляді виплат у 3 тис грн для осіб з інвалідністю та дітей та 2 тис грн для всіх інших отримуватимуть усі вимушені переселенці, які проживають в Україні.

Не будуть продовжувати виплати тим, хто перебуває за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин. Причину слід підтвердити документами. Серед таких, що не вплинуть на виплати: службове відрядження, стажування, лікування, реабілітація, догляд за хворим та оздоровлення дитини.

Перестануть платити тим, хто повернувся на колишнє місце проживання.

Також з 1 вересня виплати припиняться для тих переселенців, які купили транспортний засіб випущений менше ніж 5 років тому, але якщо тимчасово перемішана особа є волонтером, закуповувала авто для потреб оборони країни – її ця норма не торкнеться і виплату допомоги буде продовжено.

Перестануть платити тим, хто купив земельну ділянку, квартиру чи будівлю та віддав за неї понад 100 тис грн або мають на депозиті у банку понад 100 тис грн. Торкнеться це і тих, хто купив іноземної валюти на суму понад 100 тис. грн.

Припиняться виплати для тих, хто має житло на «мирних» територіях України.

Як зазначили у Міністерстві соціальної політики, нові критерії для отримання допомоги не впливають на отриману допомогу до 1 серпня 2023 року. Тим хто не підпадає під нові норми, допомогу буде продовжено автоматично.

На всіх одержувачів допомоги чекає перевірка з різних державних реєстрів. Про припинення виплат вони будуть сповіщені. У разі незгоди у таких людей є можливість оскаржити рішення.

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