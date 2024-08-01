Переселенці на Дніпропетровщині можуть отримати 2,6 тисяч доларів: які умови

Переселенці, які евакуювалися на Дніпропетровщину, можуть отримати 2,6 тисяч доларів.

Кошти можна використати на розвиток власної справи. Зокрема, ініціатива передбачена для тих, хто втратив бізнес та хоче його відновити. Також — хто тільки збирається його започаткувати.

Про це повідомили у ДніпроОВА.

Щоб взяти участь у програмі від міжнародних партнерів та отримати кошти на бізнес, потрібно пройти реєстрацію та заповнити заявку за посиланням. Учасників відбиратимуть на конкурсній основі.

Фінансому допомогу надаватимуть за такими критеріями:

чітка аргументація необхідності отримання фінансової допомоги;

відповідність бізнес-ідеї умовам та цілям програми;

життєздатність та реалістичність бізнес-ідеї;

спроможність учасника програми реалізувати запропоновану бізнес-ідею;

розуміння свого ринку збуту та клієнтського потоку;

досвід ведення бізнесу;

наявність соціальної або фінансової вразливості.

«Ми сподіваємося, що програма зробить позитивний внесок у розвиток підприємницьких ініціатив, покращення самозайнятості та збільшення доходів в українських громадах», – зазначає директорка програми гуманітарного реагування Mercy Corps в Україні Кара Бак.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: