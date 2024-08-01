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  • Переселенці на Дніпропетровщині можуть отримати 2,6 тисяч доларів: які умови

Переселенці на Дніпропетровщині можуть отримати 2,6 тисяч доларів: які умови

Сьогодні 15:48
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Переселенці, які евакуювалися на Дніпропетровщину, можуть отримати 2,6 тисяч доларів.

Новости Днепра про Переселенці на Дніпропетровщині можуть отримати 2,6 тисяч доларів: які умови

Кошти можна використати на розвиток власної справи. Зокрема, ініціатива передбачена для тих, хто втратив бізнес та хоче його відновити. Також — хто тільки збирається його започаткувати.

Про це повідомили у ДніпроОВА.

Щоб взяти участь у програмі від міжнародних партнерів та отримати кошти на бізнес, потрібно пройти реєстрацію та заповнити заявку за посиланням. Учасників відбиратимуть на конкурсній основі.

Фінансому допомогу надаватимуть за такими критеріями:

  • чітка аргументація необхідності отримання фінансової допомоги;
  • відповідність бізнес-ідеї умовам та цілям програми;
  • життєздатність та реалістичність бізнес-ідеї;
  • спроможність учасника програми реалізувати запропоновану бізнес-ідею;
  • розуміння свого ринку збуту та клієнтського потоку;
  • досвід ведення бізнесу;
  • наявність соціальної або фінансової вразливості.

«Ми сподіваємося, що програма зробить позитивний внесок у розвиток підприємницьких ініціатив, покращення самозайнятості та збільшення доходів в українських громадах», – зазначає директорка програми гуманітарного реагування Mercy Corps в Україні Кара Бак.

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Новости Днепра про Переселенці на Дніпропетровщині можуть отримати 2,6 тисяч доларів: які умовиУкраїнська Новости Днепра про Переселенці на Дніпропетровщині можуть отримати 2,6 тисяч доларів: які умовиРусский

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