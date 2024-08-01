Переселенці на Дніпропетровщині можуть отримати 2,6 тисяч доларів: які умови

Кошти можна використати на розвиток власної справи. Зокрема, ініціатива передбачена для тих, хто втратив бізнес та хоче його відновити. Також — хто тільки збирається його започаткувати.
Про це повідомили у ДніпроОВА.
Щоб взяти участь у програмі від міжнародних партнерів та отримати кошти на бізнес, потрібно пройти реєстрацію та заповнити заявку за посиланням. Учасників відбиратимуть на конкурсній основі.
Фінансому допомогу надаватимуть за такими критеріями:
«Ми сподіваємося, що програма зробить позитивний внесок у розвиток підприємницьких ініціатив, покращення самозайнятості та збільшення доходів в українських громадах», – зазначає директорка програми гуманітарного реагування Mercy Corps в Україні Кара Бак.
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