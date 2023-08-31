Перенесеного Брежнєва в Кам’янському не залишають в спокої: тепер обмалювали

У Кам'янському обмалювали монумент Леоніда Брежнєва.

Нещодавно Брежнєва перенесли з центрального проспекту на територію музею історії міста. Проте це не сподобалося містянам, які все ж вимагають, щоб пам’ятник остаточно демонтували.

Про подію повідомило місцеве видання “Sobitie”.

У ніч на 31 серпня монумент обмалювали фарбою. На постаменті написали – демонтуй. Що цікаво, це зробили синьо-жовтою фарбою, тож радянський генсек “українізувався”.

З самого ранку комунальники витирали фарбу з монумента.

Нагадаємо, 27 липня у місті демонтували пам’ятник Леоніду Брєжнєву. Монумент перенесли на територію музею історії міста. На центральному проспекті Свободи, де стояв пам’ятник, згодом встановлять монумент на честь загиблих Героїв та Перемоги України.

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