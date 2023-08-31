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  • Перенесеного Брежнєва в Кам’янському не залишають в спокої: тепер обмалювали

Перенесеного Брежнєва в Кам’янському не залишають в спокої: тепер обмалювали

Сьогодні 17:46
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У Кам'янському обмалювали монумент Леоніда Брежнєва.

Новости Днепра про Перенесеного Брежнєва в Кам'янському не залишають в спокої: тепер обмалювали

Нещодавно Брежнєва перенесли з центрального проспекту на територію музею історії міста. Проте це не сподобалося містянам, які все ж вимагають, щоб пам’ятник остаточно демонтували. 

Про подію повідомило місцеве видання “Sobitie”.

У ніч на 31 серпня монумент обмалювали фарбою. На постаменті написали – демонтуй. Що цікаво, це зробили синьо-жовтою фарбою, тож радянський генсек “українізувався”. 

З самого ранку комунальники витирали фарбу з монумента. 

Новости Днепра про Перенесеного Брежнєва в Кам'янському не залишають в спокої: тепер обмалювали

Новости Днепра про Перенесеного Брежнєва в Кам'янському не залишають в спокої: тепер обмалювали

Нагадаємо, 27 липня у місті демонтували пам’ятник Леоніду Брєжнєву. Монумент перенесли на територію музею історії міста.  На центральному проспекті Свободи, де стояв пам’ятник, згодом встановлять монумент на честь загиблих Героїв та Перемоги України.

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Новости Днепра про Перенесеного Брежнєва в Кам'янському не залишають в спокої: тепер обмалювалиУкраїнська

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