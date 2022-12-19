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“Переможний Новий Рік”: у Дніпрі презентували поштову марку

Сьогодні 21:15
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У понеділок, 19 грудня, в Дніпрі відбулася урочиста презентація нової поштової марки від "Укрпошти".

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Вона отримала назву “Переможного Нового Року”. Марка присвячена війні та її завершенню.

На марці зображена дівчина, яка святкує Новий Рік сама. В цей час її хлопець зустрічає свято у окопі. Проте вже на конверті вони зустрічають Новий Рік разом. 

Дизайн створила школярка з Миколаєва. Його обрали люди на сайті “Укрпошти”. Всього випустили 720 000 екземплярів марки. Безпосередньо на презентацію прийшли десятки людей, щоб першими отримати їх собі в колекцію. 

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Джерело: Інформатор

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