“Переможний Новий Рік”: у Дніпрі презентували поштову марку

Вона отримала назву “Переможного Нового Року”. Марка присвячена війні та її завершенню.
На марці зображена дівчина, яка святкує Новий Рік сама. В цей час її хлопець зустрічає свято у окопі. Проте вже на конверті вони зустрічають Новий Рік разом.
Дизайн створила школярка з Миколаєва. Його обрали люди на сайті “Укрпошти”. Всього випустили 720 000 екземплярів марки. Безпосередньо на презентацію прийшли десятки людей, щоб першими отримати їх собі в колекцію.
Джерело: Інформатор
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