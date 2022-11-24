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  • Перелік банкоматів, які будуть працювати у Дніпрі навіть в умовах тривалого блекауту

Перелік банкоматів, які будуть працювати у Дніпрі навіть в умовах тривалого блекауту

Сьогодні 15:21
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Через блекаут деякі банкомати у Дніпрі призупинили роботу.

Новости Днепра про Перелік банкоматів, які будуть працювати у Дніпрі навіть в умовах тривалого блекауту

Містяни від самого ранку вишукувалися у черги біля тих банкоматів, які працюють, щоб зняти готівку.

Але хвилюватися не слід.

НБУ опублікував перелік банкоматів, які будуть працювати навіть в умовах тривалого блекауту.

Зберігайте його собі:

Новости Днепра про Перелік банкоматів, які будуть працювати у Дніпрі навіть в умовах тривалого блекауту

Нагадаємо, раніше ми писали, що Приватбанк змінив ліміт на зняття готівки.

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Новости Днепра про Перелік банкоматів, які будуть працювати у Дніпрі навіть в умовах тривалого блекаутуУкраїнська

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