Перелік банкоматів, які будуть працювати у Дніпрі навіть в умовах тривалого блекауту

Через блекаут деякі банкомати у Дніпрі призупинили роботу.

Містяни від самого ранку вишукувалися у черги біля тих банкоматів, які працюють, щоб зняти готівку.

Але хвилюватися не слід.

НБУ опублікував перелік банкоматів, які будуть працювати навіть в умовах тривалого блекауту.

Зберігайте його собі:

Нагадаємо, раніше ми писали, що Приватбанк змінив ліміт на зняття готівки.

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