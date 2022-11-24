Перелік банкоматів, які будуть працювати у Дніпрі навіть в умовах тривалого блекауту

Містяни від самого ранку вишукувалися у черги біля тих банкоматів, які працюють, щоб зняти готівку.
Але хвилюватися не слід.
НБУ опублікував перелік банкоматів, які будуть працювати навіть в умовах тривалого блекауту.
Зберігайте його собі:
Нагадаємо, раніше ми писали, що Приватбанк змінив ліміт на зняття готівки.
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Александра Лучка
Автор:
Через ворожі ракетні удари Дніпро та інші міста та села…
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Росіяни будуть продовжувати ракетні атаки по Україні.
У банкоматах Приватбанку можна зняти готівку з карток інших банків.