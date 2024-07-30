Перекрутили слова української лікарки: в Україні розповсюджують черговий фейк

Дезінформатори знову розповсюдили фейки.

Фактчекери VoxCheck повідомили жителів України, що пропагандисти знову повернулися до теми про “американські біолабораторії”. Цього разу у мережі, зокрема в Telegram-каналах, ширяться публікації про нібито розповсюдження гарячки Денге в Україні.

Це неправда. Міністерство охорони здоров’я не оголошувало про ризики чи початок епідемії гарячки Денге, – повідомили в публікації VoxCheck.

Виявилося, що автори дезінформативних публікацій посилаються на слова української лікарки-інфекціоністки Ольги Голубовської. У травні цього року вона поширила результати аналізу пацієнта, в якого виявили гарячку Денге та закликала колег бути уважними до симптом захворювання.

Утім, про діяльність «американських біолабораторій» як причину появи випадків Денге в Україні медикиня не згадує, – зазначено в дописі.

Цей факт підтвердили і в Дніпропетровському обласному ЦКПХ та пояснили, що станом на червень 2024 року ВООЗ повідомила про понад 10 мільйонів випадків гарячки Денге з початку року.

Україна не входить до список країн, де зареєстровані випадки захворювання на гарячку Денге.

Попередження про спалах хвороби мало місце ще минулого року, зокрема про це повідомляли в Центрі громадського здоров’я МОЗ України. У публікації зазначили, фахівець з інфекційних захворювань Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Джеремі Фарррар повідомив, що гарячка Денге стане основною загрозою для півдня США, Південної Європи та Африки упродовж цього десятиліття.

Закликаємо вас бути обачними та довіряти інформації тільки з офіційних ресурсів МОЗ, – закликали в ЦКПХ.

Гарячка Денге – що це?

Гарячка Денге – це гостра інфекційна хвороба, яка схильна до епідемічного поширення. Інфекцію поширюють “тигрові комарі” – aedes albopictus. Ця хвороба зазвичай типова для країн Африки та Азії, однак наразі, за даними ВООЗ, Денге поширюється і на інші території.

Гаряка Денге є небезпечною хворобою, яка призводить до летальних випадків. Джерела інфекції – хворі люди, мавпи.

Симптоми:

гарячка;

інтоксикація;

біль у м’язах, суглобах;

екзантема;

лімфаденопатія;

лейкопенія;

інколи — геморагічний синдром.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі після вибухів почали ширити фейки про хімічну загрозу.

Читайте також:

Українська

Автор: