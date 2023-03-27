Переходив дорогу в невстановленому місці: у Дніпрі Volkswagen збив 84-річного чоловіка

Там приблизно о 21:30 Volkswagen збив 84-річного чоловіка, який переходив дорогу в невстановленому місці.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Попередньо відомо, що іномарка рухалася проспектом Івана Мазепи в напрямку вулиці Авіаційної. У цей час дорогу по проспекту Івана Мазепи в невстановленому місці переходив 84-річний пішохід. Водій на нього наїхав.
Постраждалий отримав тілесні ушкодження.
Усі обставини аварії будуть з’ясовувати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі водійка тролейбуса відмовлялася їхати через дитину з велосипедом.
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