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  • Переходив дорогу в невстановленому місці: у Дніпрі Volkswagen збив 84-річного чоловіка

Переходив дорогу в невстановленому місці: у Дніпрі Volkswagen збив 84-річного чоловіка

Сьогодні 12:47
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Учора, 26 березня, у Дніпрі на проспекті Івана Мазепи сталася аварія.

Новости Днепра про Переходив дорогу в невстановленому місці: у Дніпрі Volkswagen збив 84-річного чоловіка

Там приблизно о 21:30 Volkswagen збив 84-річного чоловіка, який переходив дорогу в невстановленому місці.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо відомо, що іномарка рухалася проспектом Івана Мазепи в напрямку вулиці Авіаційної. У цей час дорогу по проспекту Івана Мазепи в невстановленому місці переходив 84-річний пішохід. Водій на нього наїхав.

Постраждалий отримав тілесні ушкодження.

Усі обставини аварії будуть з’ясовувати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі водійка тролейбуса відмовлялася їхати через дитину з велосипедом. 

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Новости Днепра про Переходив дорогу в невстановленому місці: у Дніпрі Volkswagen збив 84-річного чоловікаУкраїнська

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