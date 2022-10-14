Передмістя Дніпра атакували дрони, а два райони області були під артобстрілом: коментар ДСНС

У ніч на 14 жовтня область знову обстрілювали.

Від ударів артилерією страждали два райони області – Нікопольский та Синельниківський. Про це повідомили в ДСНС.

Дронами-камікадзе намагалися атакувати Дніпровський район. На щастя, військові з повітряного командування Схід після опівночі збили 4 дрони у передмісті Дніпра, а також у Нікопольскому районі.

У Синельниківському районі ворог атакував Межівську громаду. На жаль, поранення отримав 51-річний чоловік. Він у лікарні з ураженнями спини. Його стан медики оцінюють як середній. Від ворожої атаки в громаді зайнявся приватний будинок. Вогонь приборкали 6 рятувальників та 1 пожежна машина. Понівечено 17 приватних будинків та промислове підприємство.

По Нікопольському району росіяни гатили з «Градів», важкої артилерії та дронами-камікадзе.

У Мирівській, Марганецькій, Червоногригорівській та Першотравненській громадах минулося без жертв. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, місцевий ліцей, авто, водогін та електромережа.

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