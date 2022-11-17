Перебиті кістки: у Дніпрі рятують життя маленького песика

У Дніпрі маленький комочок щастя потребує допомоги. У нього черепно-мозкова та тяжкі травми тазу, перебиті кістки, рани на мордочці та по всьому тілу.

Побитий песик вже дві доби лежить на холоді. Волонтери змогли сплатити 2 проєкції рентгена та добу лікування на стаціонарі. Та коштів на картці не залишилось.

У хвостатого три переломи, один з них біля суглоба. Попередня вартість остеосинтезу тазу близько 12 000 грн. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на публікацію Ольги Уманчик.

За словами лікаря, лікування може обійтися в 17 – 20 тисяч гривень. Далі – ще лікування на 3-4 тижні мінімум, ще плюс 4 – 5 тисяч гривень.

Усі охочі можуть допомогти малюку, надіславши всього 10 – 20 гривень.

Картка “ПриватБанк” — 4149 4991 3681 6293, Ольга Уманчик;

Картка “ПриватБанк” — 4731 2196 3075 1208, Ольга Уманчик;

Картка “Монобанк” — 5375 4141 0707 6654, Ольга Уманчик;

Картка “Ощадбанк” — 5167 8031 0024 4404, Ольга Уманчик;

Картка “Райффайзен” — 4149 5001 1296 4237, Ольга Уманчик;

PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk;

Wise.com – міжнародні перекази [email protected], Olga Umanchyk;

Розрахунковий рахунок PrivatBank;

БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ;

IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH;

ЄДРПОУ/ІПН: 40416474;

МФО: 305299;

Призначення: “Благодійна допомога для песика Бонуса”

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