Перебувайте в укриттях: ворог обстрілює Нікополь та район

Про це пише у Telegram-каналі голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
“Червоногригорівська територіальна громада та місто Нікополь – увага працює арта окупантів з Водяного”, – повідомив Євтушенко.
До того ж він попередив, що можливий повторний обстріл по Мирівській територіальній громаді.
“Перебувайте в безпечних місцях!”, – наголосив глава РВА.
Глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що в результаті ворожої атаки в Нікополі було пошкоджено багатоквартирний будинок та 6 легкових автомобілів.
“Рятувальники зараз працюють на місці. Наслідки з‘ясовуються”, – заявив він.
Крім того, Лукашук повідомив, що росіяни обстріляли Марганець з важкої артилерії. Внаслідок атаки на території приватного домоволодіння загорівся гараж, проте пожежу вже локалізували надзвичайники.
“Травмовані 2 людини. Жінки 1959 та 1946 р.н. Травми не важкі, постраждалі проходять амбулаторне лікування”, – повідомив глава облради.
В результаті ворожої атаки по місту, було знищено 2 господарчі споруди, а також пошкоджено 2 багатоповерхових будинки, 8 приватних будинків, 12 господарчих споруд, газопровід та лінії електропередачі.
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