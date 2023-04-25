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Перебувайте в укриттях: ворог обстрілює Нікополь та район

Сьогодні 21:15
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Сьогодні, 25 квітня, росіяни ударили артилерією по Нікопольському району. Жителів закликали перебувати в укриттях.

Новости Днепра про Перебувайте в укриттях: ворог обстрілює Нікополь та район

Про це пише у Telegram-каналі голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

“Червоногригорівська територіальна громада та місто Нікополь – увага працює арта окупантів з Водяного”, – повідомив Євтушенко.

До того ж він попередив, що можливий повторний обстріл по Мирівській територіальній громаді.

“Перебувайте в безпечних місцях!”, – наголосив глава РВА.

Глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що в результаті ворожої атаки в Нікополі було пошкоджено багатоквартирний будинок та 6 легкових автомобілів.

“Рятувальники зараз працюють на місці. Наслідки з‘ясовуються”, – заявив він.

Крім того, Лукашук повідомив, що росіяни обстріляли Марганець з важкої артилерії. Внаслідок атаки на території приватного домоволодіння загорівся гараж, проте пожежу вже локалізували надзвичайники.

“Травмовані 2 людини. Жінки 1959 та 1946 р.н. Травми не важкі, постраждалі проходять амбулаторне лікування”, – повідомив глава облради.

В результаті ворожої атаки по місту, було знищено 2 господарчі споруди, а також пошкоджено 2 багатоповерхових будинки, 8 приватних будинків, 12 господарчих споруд, газопровід та лінії електропередачі.

Новости Днепра про Перебувайте в укриттях: ворог обстрілює Нікополь та район

Новости Днепра про Перебувайте в укриттях: ворог обстрілює Нікополь та район

Новости Днепра про Перебувайте в укриттях: ворог обстрілює Нікополь та район

Новости Днепра про Перебувайте в укриттях: ворог обстрілює Нікополь та район

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Новости Днепра про Перебувайте в укриттях: ворог обстрілює Нікополь та районУкраїнська Новости Днепра про Перебувайте в укриттях: ворог обстрілює Нікополь та районРусский

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