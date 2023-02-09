Пенсіонерка з Марганцю агітувала за СРСР у соціальних мережах

Жінка агітувала за комуністичний та тоталітарний режим в одній із соціальних мереж. Там же на своїй сторінці вона розмістила фото з атрибутами державного прапора та герба колишнього СРСР та поширила публікацію серед підписників, що прямо заборонено в Україні.
У будинку пенсіонерки провели обшуки та вилучили комп’ютерну техніку, а жінці вручили повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України (поширення символіки комуністичного тоталітарного режиму). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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