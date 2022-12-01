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  • Пекучий біль знищував зсередини: у лікарні Дніпра врятували 34-річного військового

Пекучий біль знищував зсередини: у лікарні Дніпра врятували 34-річного військового

Сьогодні 15:04
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У лікарів Дніпра нова перемога. Цього разу їм вдалося врятувати руку воїна після складних вогневих поранень.
Новости Днепра про Пекучий біль знищував зсередини: у лікарні Дніпра врятували 34-річного військового

 

У Департаменті охорони здоров’я міськради розповіли про ще одне врятоване життя. Цього разу дніпровські медики допомогли 34-річному Олексієві, який отримав важке вогнепальне поранення під час бою.

За словами лікарів, у військового були вогнепальні рани плеча, лопатки та ключиці. Крім цього, були ушкоджені легені, через що Олексієві було важко дихати.

У військовому шпиталі йому надали першу медичну допомогу, а потім відправили до лікарні і Дніпрі.

До медиків Олексій потрапив зі великою крововтратою та у важкому стані. Після складної операції стан чоловіка вдалося стабілізувати. Попри важкі рани вдалося врятувати руку. Для цього Олексієві встановили апарат зовнішньої фіксації.

Тепер на Олексія чекає тривалий процес реалібілітації, але є всі шанси, що у майбутньому чоловік зможе забути про важкі поранення.

Сподіватимемося, що таких перемог у лікарів буде ще багато.

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Новости Днепра про Пекучий біль знищував зсередини: у лікарні Дніпра врятували 34-річного військовогоУкраїнська

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