Пекельна спека: у Дніпрі авто нагрілося до небезпечної температури

У місцевих Telegram-каналах 11 липня вдень поширили фото термометра, на якому можна побачити смертельно небезпечний показник температури повітря.
Містянин на певний час залишив свій автомобіль під палаючим сонцем, а коли повернувся до транспорту, ймовірно, був шокований від спеки, яка утворилася всередині. Тоді вирішив виміряти температуру повітря та отримав неймовірний показник – +75.2 градусів Цельсію.
Нагадаємо, вчора, 11 липня в середині дня температура повітря на вулиці становила +36°С. Окрім того, у найближчі дні температура може підвищитися, стовпчики на термометрах можуть дійти +40 градусів і вище.
За такої температури важливо уберегти не тільки себе, але і свій транспорт від впливу прямих сонячних променів та високих температур, адже це може бути небезпечним не тільки для водіїв, але і для оточуючих.
Варто зазначити, що, згідно досліджень експертів, людина може витримати до +35 °С, однак не вище.
У Держпродспоживслужбі розповіли про те, як вберегти себе від теплового удару.
Автор:
У Дніпрі чоловік вступив у конфлікт з перехожими, після чого…
Сьогодні світла буде мало, ввечері - ще менше.
Чоловік жив чужим коштом два тижні, поки до нього не…
Кабмін вніс до переліку великої приватизації Демурінський ГЗК на Дніпропетровщині.