Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Пекельна спека: у Дніпрі авто нагрілося до небезпечної температури

Сьогодні 08:18
просмотров

У Дніпрі через аномальну спеку автомобілі нагріваються до смертельно небезпечних температур.

Новости Днепра про Пекельна спека: у Дніпрі авто нагрілося до небезпечної температури

У місцевих Telegram-каналах 11 липня вдень поширили фото термометра, на якому можна побачити смертельно небезпечний показник температури повітря.

Містянин на певний час залишив свій автомобіль під палаючим сонцем, а коли повернувся до транспорту, ймовірно, був шокований від спеки, яка утворилася всередині. Тоді вирішив виміряти температуру повітря та отримав неймовірний показник – +75.2 градусів Цельсію. 

Новости Днепра про Пекельна спека: у Дніпрі авто нагрілося до небезпечної температури

Нагадаємо, вчора, 11 липня в середині дня температура повітря на вулиці становила +36°С. Окрім того, у найближчі дні температура може підвищитися, стовпчики на термометрах можуть дійти +40 градусів і вище.

За такої температури важливо уберегти не тільки себе, але і свій транспорт від впливу прямих сонячних променів та високих температур, адже це може бути небезпечним не тільки для водіїв, але і для оточуючих. 

Варто зазначити, що, згідно досліджень експертів, людина може витримати до +35 °С, однак не вище. 

У Держпродспоживслужбі розповіли про те, як вберегти себе від теплового удару.

  • Уникайте надмірної спеки. Найспекотніші години (з 10 до 16 години) проводьте у тіні або в приміщені, уникайте прямих сонячних променів.
  • Охолоджуйте приміщення. Щоби зберегти електроенергію, не використовуйте кондиціонери. Відкривайте на ніч вікна, а вдень – навпаки закривайте. Можна повісити на вікна світловідбивну плівку.
  • Охолоджуйте тіло. Якомога частіше приймайте прохолодний душ або обтирайтеся прохолодною водою.
  • Пийте багато рідини. Регулярно пийте воду або інші напої без цукру та кофеїну, навіть якщо не відчуваєте спраги.
  • Носіть легкий одяг. Обирайте світлий, просторий одяг з натуральних тканин.
  • Уникайте фізичних навантажень в спеку. Обмежте фізичну активність в найбільш спекотні години дня.
  • Приділяйте увагу знакам теплового стресу. Слідкуйте за своїм самопочуттям та самопочуттям близьких. Якщо знаєте самотніх людей, не забудьте спитати про їхнє здоров’я.
  • Не залишайте дітей і тварин у закритих автомобілях навіть з увімкненим кондиціонером! Це може бути небезпечним для їхнього життя!
Нагадаємо, у зв’язку зі спекою у Дніпрі зберігається V рівень небезпеки. Також, нещодавно ми писали про те, що назвали орієнтовну дату, коли пекельна спека відступить з Дніпра. 
Читайте також:

Новости Днепра про Пекельна спека: у Дніпрі авто нагрілося до небезпечної температуриУкраїнська Новости Днепра про Пекельна спека: у Дніпрі авто нагрілося до небезпечної температуриРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Вдарив ножем у живіт та втік: у Дніпрі чоловік накинувся з холодною зброєю на перехожих
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:15
    Вдарив ножем у живіт та втік: у Дніпрі чоловік накинувся з холодною зброєю на перехожих

    У Дніпрі чоловік вступив у конфлікт з перехожими, після чого…

    У Дніпрі 12 липня світло відключатимуть протягом усієї доби: графіки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:11
    У Дніпрі 12 липня світло відключатимуть протягом усієї доби: графіки

    Сьогодні світла буде мало, ввечері - ще менше.

    На Дніпропетровщині чоловік поцупив картку у знайомого та 2 тижні жив чужим коштом
    Новини Дніпра
    Вчора 22:01
    На Дніпропетровщині чоловік поцупив картку у знайомого та 2 тижні жив чужим коштом

    Чоловік жив чужим коштом два тижні, поки до нього не…

    На Дніпропетровщині приватизують великий ГЗК, який добуває титан
    Новини Дніпра
    Вчора 21:20
    На Дніпропетровщині приватизують великий ГЗК, який добуває титан

    Кабмін вніс до переліку великої приватизації Демурінський ГЗК на Дніпропетровщині.

    Наверх