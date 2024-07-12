Пекельна спека: у Дніпрі авто нагрілося до небезпечної температури

У Дніпрі через аномальну спеку автомобілі нагріваються до смертельно небезпечних температур.

У місцевих Telegram-каналах 11 липня вдень поширили фото термометра, на якому можна побачити смертельно небезпечний показник температури повітря.

Містянин на певний час залишив свій автомобіль під палаючим сонцем, а коли повернувся до транспорту, ймовірно, був шокований від спеки, яка утворилася всередині. Тоді вирішив виміряти температуру повітря та отримав неймовірний показник – +75.2 градусів Цельсію.

Нагадаємо, вчора, 11 липня в середині дня температура повітря на вулиці становила +36°С. Окрім того, у найближчі дні температура може підвищитися, стовпчики на термометрах можуть дійти +40 градусів і вище.

За такої температури важливо уберегти не тільки себе, але і свій транспорт від впливу прямих сонячних променів та високих температур, адже це може бути небезпечним не тільки для водіїв, але і для оточуючих.

Варто зазначити, що, згідно досліджень експертів, людина може витримати до +35 °С, однак не вище.

У Держпродспоживслужбі розповіли про те, як вберегти себе від теплового удару.

Уникайте надмірної спеки. Найспекотніші години (з 10 до 16 години) проводьте у тіні або в приміщені, уникайте прямих сонячних променів.

Охолоджуйте приміщення. Щоби зберегти електроенергію, не використовуйте кондиціонери. Відкривайте на ніч вікна, а вдень – навпаки закривайте. Можна повісити на вікна світловідбивну плівку.

Охолоджуйте тіло. Якомога частіше приймайте прохолодний душ або обтирайтеся прохолодною водою.

Пийте багато рідини. Регулярно пийте воду або інші напої без цукру та кофеїну, навіть якщо не відчуваєте спраги.

Носіть легкий одяг. Обирайте світлий, просторий одяг з натуральних тканин.

Уникайте фізичних навантажень в спеку. Обмежте фізичну активність в найбільш спекотні години дня.

Приділяйте увагу знакам теплового стресу. Слідкуйте за своїм самопочуттям та самопочуттям близьких. Якщо знаєте самотніх людей, не забудьте спитати про їхнє здоров’я.

Не залишайте дітей і тварин у закритих автомобілях навіть з увімкненим кондиціонером! Це може бути небезпечним для їхнього життя!

зберігається V рівень небезпеки. Також, нещодавно ми писали про те, що назвали орієнтовну дату, коли пекельна спека відступить з Дніпра. Нагадаємо, у зв’язку зі спекою у ДніпріV рівень небезпеки. Також, нещодавно ми писали про те, що назвали орієнтовну дату, коли пекельна спеказ Дніпра.

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