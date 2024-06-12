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Павлоградець заплатить 300 тисяч гривень чоловіку, якого ударив у щелепу

Сьогодні 13:19
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У Павлограді чоловік відсудив у свого кривдника 300 тисяч гривень.

Новости Днепра про Павлоградець заплатить 300 тисяч гривень чоловіку, якого ударив у щелепу

Жителя Павлограда оштрафували на 300 тисяч грн за побиття чоловіка, після чого той опинився у реанімації. Про це йдеться у вироці Павлоградського районного суду.

За даними слідства, у квітні 2022 року біля під’їзду одного з будинків між нетверезими чоловіками розгорівся конфлікт. 

Один із чоловіків розізлився та вдався до фізичних дій: спочатку бризнув потерпілому в очі перцевим балончиком, а потів завдав удару в щелепу, після якого останній втратив рівновагу, впав та вдарився об сходи. 

Постраждалий потрапив до лікарні, де його пооперували.

Під час суду кривдник свою вину визнав частково. Суд призначив йому покарання за ч.1 ст.121 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років. Також чоловікові присудили відшкодувати потерпілому 300 тисяч гривень.

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Новости Днепра про Павлоградець заплатить 300 тисяч гривень чоловіку, якого ударив у щелепуУкраїнська Новости Днепра про Павлоградець заплатить 300 тисяч гривень чоловіку, якого ударив у щелепуРусский

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