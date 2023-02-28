Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Патрульні Дніпра затримали нетверезого втікача: подробиці

Сьогодні 19:45
просмотров

У Дніпрі на вулиці Янтарній п'яний водій за кермом Volkswagen тікав від патрульних.

Новости Днепра про Патрульні Дніпра затримали нетверезого втікача: подробиці

До поліції звернувся місцевий житель, який повідомив про неадекватного водія, який порушив правила руху на вулиці Калиновій.

Патрульні оперативно розшукали підозрілий автомобіль на вулиці Янтарній та подали йому звуковий сигнал для зупинки. Натомість водій Volkswagen прискорився і намагався втекти від правоохоронців. Патрульні заблокували автомобіль та затримали порушника.

Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти обстеження у встановленому законом порядку. Чоловік погодився. Результат приладу Драгер підтвердив, що водій нетверезий. У його крові було 1,56 проміле алкоголю.

Патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст. 130 ст. 122-2 та за ч. 2 ст. 122 КУпАП. Водія усунули від водіння. Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик.

Новости Днепра про Патрульні Дніпра затримали нетверезого втікача: подробиці

Читайте також:

Новости Днепра про Патрульні Дніпра затримали нетверезого втікача: подробиціУкраїнська Новости Днепра про Патрульні Дніпра затримали нетверезого втікача: подробиціРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Не розмовляє і не знає, де живе: на Дніпропетровщині щукають хлоппця із тяжкою інвалідністю
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Не розмовляє і не знає, де живе: на Дніпропетровщині щукають хлоппця із тяжкою інвалідністю

    У Кривому Розі зник 22-річний Олександр Манейло. Хлопець має важку…

    РФ наступає на Донбасі та під Куп’янськом, а ЗСУ атакують позиції ворожих ЗРК – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    РФ наступає на Донбасі та під Куп’янськом, а ЗСУ атакують позиції ворожих ЗРК – Генштаб

    Українські військові продовжують знищувати ворожі ЗРК, а росіяни наступають на…

    Правоохоронці заблокували 18 каналів та груп ПВК “Редан”: хотіли дестабілізувати ситуацію в Україні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:35
    Правоохоронці заблокували 18 каналів та груп ПВК “Редан”: хотіли дестабілізувати ситуацію в Україні

    Штучне поширення субкультури "ПВК Редан" в Україні – це спроба…

    Що потрібно знати про Е-рецепт на ліки в Україні: чи потрібний смартфон і як тепер купити знеболювальні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:01
    Що потрібно знати про Е-рецепт на ліки в Україні: чи потрібний смартфон і як тепер купити знеболювальні

    Цієї весни в Україні електронний рецепт стане обов'язковим для призначення…

    Наверх