Патрульні Дніпра затримали нетверезого втікача: подробиці

У Дніпрі на вулиці Янтарній п'яний водій за кермом Volkswagen тікав від патрульних.

До поліції звернувся місцевий житель, який повідомив про неадекватного водія, який порушив правила руху на вулиці Калиновій.

Патрульні оперативно розшукали підозрілий автомобіль на вулиці Янтарній та подали йому звуковий сигнал для зупинки. Натомість водій Volkswagen прискорився і намагався втекти від правоохоронців. Патрульні заблокували автомобіль та затримали порушника.

Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти обстеження у встановленому законом порядку. Чоловік погодився. Результат приладу Драгер підтвердив, що водій нетверезий. У його крові було 1,56 проміле алкоголю.

Патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст. 130 ст. 122-2 та за ч. 2 ст. 122 КУпАП. Водія усунули від водіння. Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик.

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