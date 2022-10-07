“Паскуда ботоксна”: мер Дніпра про путіна та його підданих

Сьогодні, 7 жовтня, кремлівському диктаторові виповнюється 70 років.

Далекого 7 жовтня 1952 року на світ з’явилася людина, якій тепер усі українці і не тільки бажають скорішої смерті. Тобто за 70 років життя путін не зробив нічого, щоб його поважали, а перед самою своєю кончиною він ще більше заплямувався і навіки увійде в історію як кровожерливий диктатор.

Мер Дніпра Борис Філатов теж написав у своєму ФБ кілька слів про сьогоднішнього ювіляра та його підданих:

Сьогоднішній ювіляр наприкінці життя може записати собі в досягнення те, що він перетворив майже 140 мільйонів людей на безмовну худобу. Зібрав навколо себе у якості «управлінців» та «еліти» виродків, злодіїв та дегенератів. На десятиліття вперед зробив посміховиськом на весь світ «велику культуру» та «другу армію світу». Ушатав економіку найбагатшої країни. А так, звичайно, молодець, х@лі. Паскуда ботоксна. Але жах того, що відбувається, полягає в тому, що більшість його підданих не розуміють цих очевидних речей. Нелюди, – написав мер Дніпра.

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