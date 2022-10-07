Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

“Паскуда ботоксна”: мер Дніпра про путіна та його підданих

Сьогодні 12:19
просмотров

Сьогодні, 7 жовтня, кремлівському диктаторові виповнюється 70 років.

Новости Днепра про

Далекого 7 жовтня 1952 року на світ з’явилася людина, якій тепер усі українці і не тільки бажають скорішої смерті. Тобто за 70 років життя путін не зробив нічого, щоб його поважали, а перед самою своєю кончиною він ще більше заплямувався і навіки увійде в історію як кровожерливий диктатор.

Мер Дніпра Борис Філатов теж написав у своєму ФБ кілька слів про сьогоднішнього ювіляра та його підданих:

Сьогоднішній ювіляр наприкінці життя може записати собі в досягнення те, що він перетворив майже 140 мільйонів людей на безмовну худобу. Зібрав навколо себе у якості «управлінців» та «еліти» виродків, злодіїв та дегенератів. На десятиліття вперед зробив посміховиськом на весь світ «велику культуру» та «другу армію світу». Ушатав економіку найбагатшої країни. А так, звичайно, молодець, х@лі. Паскуда ботоксна. Але жах того, що відбувається, полягає в тому, що більшість його підданих не розуміють цих очевидних речей. Нелюди, – написав мер Дніпра.

Новости Днепра про

Читайте також:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    ЗСУ відбили наступ окупантів поблизу 13 населених пунктів, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 22:00
    ЗСУ відбили наступ окупантів поблизу 13 населених пунктів, – Генштаб

    Збройні сили України за добу відбили атаки росіян у районах…

    “Нова пошта” відкрила перше закордонне відділення у Польщі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:15
    “Нова пошта” відкрила перше закордонне відділення у Польщі

    Поштовий сервіс "Нова пошта" відкрила перше відділення за кордоном –…

    Кинули помирати у кукурудзяному полі: у Дніпропетровській області побили чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Кинули помирати у кукурудзяному полі: у Дніпропетровській області побили чоловіка

    5 жовтня в Новомосковському районі знайшли 45-річного мешканця села Кільчень,…

    У Дніпрі хочуть перейменувати вулицю на честь загиблого героя Макса Семенова
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    У Дніпрі хочуть перейменувати вулицю на честь загиблого героя Макса Семенова

    Він багато років був президентом Дніпровської асоціації велосипедистів та Дніпровської…

    Наверх