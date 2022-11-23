Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Пасажирів Інтерсіті з Дніпра до Києва пересадять на інші потяги

Сьогодні 21:43
просмотров

Сьогодні росіяни знову атакували Україну ракетами.

Новости Днепра про Пасажирів Інтерсіті з Дніпра до Києва пересадять на інші потяги

Через це багато населених пунктів залишились без світла. Вплинуло це і на курсування потягів.

Так, для пасажирів поїзда №731 Дніпро-Київ організували пересадку на поїзди №79 о 22:15 та №38 о 22:25.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

Міняти квитки не потрібно. Усіх довезуть до пункту призначення у теплі і безпеці.

Читайте також:

Новости Днепра про Пасажирів Інтерсіті з Дніпра до Києва пересадять на інші потягиУкраїнська Новости Днепра про Пасажирів Інтерсіті з Дніпра до Києва пересадять на інші потягиРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Слава ППО: у небі над Дніпропетровщиною вдень збили три російські ракети
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:37
    Слава ППО: у небі над Дніпропетровщиною вдень збили три російські ракети

    Сьогодні у небі над Дніпропетровською областю українські захисники збили три…

    Як обрати генератор і скільки він коштує
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:46
    Як обрати генератор і скільки він коштує

    Сьогодні весь Дніпро залишився без світла. Соціальна інфраструктура, а також…

    Скоро буде вода: на Дніпропетровщині вже заживили Аульський водовід
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:08
    Скоро буде вода: на Дніпропетровщині вже заживили Аульський водовід

    На Дніпропетровщині поступово відновлюють електропостачання.

    У Дніпрі на маршрути вийшли додаткові автобуси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:09
    У Дніпрі на маршрути вийшли додаткові автобуси

    Важливо!

    Наверх