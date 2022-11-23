Пасажирів Інтерсіті з Дніпра до Києва пересадять на інші потяги

Сьогодні росіяни знову атакували Україну ракетами.

Через це багато населених пунктів залишились без світла. Вплинуло це і на курсування потягів.

Так, для пасажирів поїзда №731 Дніпро-Київ організували пересадку на поїзди №79 о 22:15 та №38 о 22:25.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

Міняти квитки не потрібно. Усіх довезуть до пункту призначення у теплі і безпеці.

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