Папа Римський носить браслет, зроблений із металу з “Азовсталі”

Браслети із «Азовсталь. Символ незламності» були створені з останньої довоєнної партії металу, виробленої заводом у Маріуполі. Тепер один із таких опинився у Ватикані, повідомляється в Telegram-каналі Маріупольської міськради.
Крім того, подарували главі Католицької церкви спеціальну пачку «АРТЕМСОЛІ» — «Міць. Українська кам’яна».
Разом із подарунком Франциску передали списки захисників та захисниць Маріуполя, а також деяких цивільних, яких Росія утримує в полоні. Папу Римського попросили “долучити голос Ватикану” до негайного звільнення полонених українців.
Читайте також:
Автор:
Росія продовжує атакувати Дніпропетровщину, руйнуючи своїми снарядами цивільну інфраструктуру колись…
Служба безпеки України на Дніпропетровщині затримала кримінального авторитета, який майже…
У п'ятницю, 24 лютого, патрульні Дніпра приїхали на виклик на…
Спеціалісти Дніпропетровського ОЦКПХ МОЗ дослідили якість питної води в Дніпрі…