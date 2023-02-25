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Папа Римський носить браслет, зроблений із металу з “Азовсталі”

Сьогодні 17:06
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Папі Римському Франциску подарували браслет зі сталі, виготовленої на легендарному Маріупольському металургійному комбінаті «Азовсталь». У мережі з'явилися фото понтифіка із символічною прикрасою на руці.

Новости Днепра про Папа Римський носить браслет, зроблений із металу з

Браслети із «Азовсталь. Символ незламності» були створені з останньої довоєнної партії металу, виробленої заводом у Маріуполі. Тепер один із таких опинився у Ватикані, повідомляється в Telegram-каналі Маріупольської міськради.

Новости Днепра про Папа Римський носить браслет, зроблений із металу з

Крім того, подарували главі Католицької церкви спеціальну пачку «АРТЕМСОЛІ» — «Міць. Українська кам’яна».

Разом із подарунком Франциску передали списки захисників та захисниць Маріуполя, а також деяких цивільних, яких Росія утримує в полоні. Папу Римського попросили “долучити голос Ватикану” до негайного звільнення полонених українців.

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