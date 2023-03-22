Пам’ятник поїзду та двоповерхові будинки: як 50 років тому виглядав ж/м Північний у Дніпрі

Розвиток житлового масиву Північний у Дніпрі розпочався майже 100 років тому. Перші будинки тут з'явилися у 1930-х роках. Сьогодні це один із віддалених районів, проблеми з транспортом тут були і залишаються актуальними досі. Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як будувався житловий масив і як він виглядав раніше.

У 1930-ті роки район став освоюватися, тут будували двох та триповерхові будинки. Селилися на цій місцині переважно працівники залізниці. До кінця 1960-х років він називався «селище Північне». Над «ім’ям» довго не думали і назвали на честь місцезнаходження території – у північній частині Дніпра.

З розваг, доступних для мешканців тут був великий стадіон «Локомотив». Сьогодні він перебуває у занедбаному стані.

На початку 1970-х тут почали зводити дев’ятиповерхівки і селище стало перетворюватися на справжній житловий масив. Згодом з’явилися школи, лікарні, гуртожитки, їдальні та магазини.

На Північному є незвичайний пам’ятник «Потягу, що дійшов до Берліна», встановлений 1974 року. Згідно з легендою, цей потяг був свідком ключових подій Другої світової війни і навіть 1945 року побував у Берліні та Поцдамі. Раніше біля пам’ятника був сквер.

Потрапити на житловий масив можна з кількох вулиць, одна з доріг проходить пішохідним мостом. До початку цього століття він був дерев’яний.

Північний знаходиться у промисловому районі міста, але тут також є і своя церква – Храм ікони Божої Матері Іверська, відкритий у 1998 році. Вона знаходиться біля лісу, де водяться білки та зайці.

У 2019 році на Північному було відкрито сквер.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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