Палаючий Кримський міст: що говорить російська влада та як відреагували в Україні

Міст все ще палає.

У суботу, 8 жовтня, сталася пожежа на Кримському мосту. Місцеві мешканці почали публікували фото з палаючою переправою. Пізніше ситуацію прокоментувала окупаційна влада півострову. За їх словами, загорілися вагони з паливом.

Голова так званого парламенту Криму Константінов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили “українські вандали”. Наразі відомо, що рухнули дві секції автомобільної переправи зі сторони Краснодару, а також є пошкодження залізничного полотна.

Прессекретар російського диктатора Пєсков повідомив, що Путін знає про руйнації мосту і доручив створити комісію з цього приводу.

А ось російські воєнкори кажуть про терористів, які підірвали на мосту вантажівку.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що російське незаконне будівництво починає розвалюватися і загорятися. Він пояснив це тим, що якщо будувати щось вибухонебезпечне – воно рано чи пізно таки вибухне.

Михайло Подоляк теж прокоментував палаючий міст. І натякнув, що це тільки початок.

Наразі так звана Кримська влада каже, що скоро будуть запущені пароми, але місцеві та російські воєнкори кажуть, що це не можливо, бо паромів на півострові немає.

Поки що так звала влада пропонує кримчанам виїзжати з півострову “сухопутним коридором” через окупований Мелітополь.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: