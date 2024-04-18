Палац дітей та юнацтва в районі Інфізу в Дніпрі став архітектурною пам’яткою: що про нього відомо

У Дніпрі розповіли історію Палацу дітей та юнацтва, який розташований неподалік Інфізу.

В Управлінні з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради розповіли історію Міського палацу дітей та юнацтва”, який у 2023 році був визнаний об’єктом культурної спадщини за видом “архітектура”. Розташований об’єкт на вул. Набережна Перемоги, буд. 5. Як зазначили в управлінні, у 2023 після російського ракетного удару будівлю було частково пошкоджено: вибито шибки в деяких вікнах, утворились тріщини по штукатурці. Історія споруди розпочалася у 1970-х коли в районі Інституту фізкультури було виділено територію для міського комплексу позашкільних закладів.

У 1976 розробили технічний проєкт “Палацу піонерів та школярів” ДПІ “Дніпроцивільпроєкт”, який на Республіканському огляді – конкурсі отримав другу премію за найкращий проєкт 1977 року. За генпланом визначену територію було перетворено на острів та поділено на 9 функціональних зон. Палац розташовувався в південній частині ділянки на березі річки.

На початку 80-х розробили новий проєкт, де територію комплексу та кількість споруд було значно зменшено.

Будівництво вели п’ять років. Упродовж цього часу звели “Палац піонерів та школярів” та “Інженерно-технічний блок”, виконали благоустрій всієї території з влаштуванням: алеї піонерської слави, площі урочистих зібрань, кострового майданчику, внутрішнього двору для ігор, басейн і інше. Блоки станції юних техніків, натуралістів, краєзнавців та обвідний канал, які показані на генплані пунктиром так і залишились в проєкті.

У 90-ті роки об’єкт змінив назву на “Міський палац дітей та юнацтва”. За час експлуатації будівлі проводились лише поточні ремонти.

У 2013 частину території віддали під будівництво баскетбольної арени, але з 2014 року роботи заморозили, тому це закинутий будівельний майданчик.

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