Палала автівка: у Дніпрі на Березинській вранці сталася пожежа

Автівка загорілася на вулиці Березинській у Дніпрі вранці 17 квітня.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Повідомлення про займання “ВАЗ 21063” 1989 року випуску на тимчасовій зупинці у дворі багатоповерхівки надійшло на лінію “101” о 04:45. На місце було направлено чергове відділення рятувальників.

Вогонь миттєво охопив моторний відсік і перекинувся на салон легковика. Загальна площа пожежі склала 2 кв. м. Її ліквідували о 05.11.

На щастя, все обійшлося без постраждалих.

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