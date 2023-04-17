Палала автівка: у Дніпрі на Березинській вранці сталася пожежа

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Повідомлення про займання “ВАЗ 21063” 1989 року випуску на тимчасовій зупинці у дворі багатоповерхівки надійшло на лінію “101” о 04:45. На місце було направлено чергове відділення рятувальників.
Вогонь миттєво охопив моторний відсік і перекинувся на салон легковика. Загальна площа пожежі склала 2 кв. м. Її ліквідували о 05.11.
На щастя, все обійшлося без постраждалих.
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