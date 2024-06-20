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  • Падають дерева, стовпи та врізаються сміттєві баки: у Дніпрі через негоду багато понівечених авто (ВІДЕО)

Падають дерева, стовпи та врізаються сміттєві баки: у Дніпрі через негоду багато понівечених авто (ВІДЕО)

Сьогодні 16:59
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Сьогодні краще з дому більше не виходити.

Новости Днепра про Падають дерева, стовпи та врізаються сміттєві баки: у Дніпрі через негоду багато понівечених авто (ВІДЕО)

Багато автівок вже пошкоджено у Дніпрі внаслідок негоди, яка накрила місто у четвер, 20 червня. 

У місті через буревій масово падають дерева та стовпи. Заносить також сміттєві баки, зриває рекламні конструкції та валить білборди.

На бульварі Слави пустий сміттєвий бак кілька разів поспіль врізався у припарковану автівку. Перехожий, який проходив поруч, двічі ставив бак на місце, але смітник все одно бився об машину. 

На Тополі стовп упав на припарковану машину. 

Новости Днепра про Падають дерева, стовпи та врізаються сміттєві баки: у Дніпрі через негоду багато понівечених авто (ВІДЕО)

Вітер настільки сильний, що гілки, які зриває з дерев, врізаються в скло машин і пробивають його наскрізь. 

Новости Днепра про Падають дерева, стовпи та врізаються сміттєві баки: у Дніпрі через негоду багато понівечених авто (ВІДЕО)

Велика палиця врізалася у скло припаркованої автівки. Попередньо, всередині нікого не було. 

Новости Днепра про Падають дерева, стовпи та врізаються сміттєві баки: у Дніпрі через негоду багато понівечених авто (ВІДЕО)

На вулиці Калиновій вітром повалило величезне дерево. 

Якщо ви зараз вдома – не виходьте. Кому не пощастило опинитися на вулиці, то будьте максимально обережні, варто оминати підозрілі рекламні конструкції та дерева. 

Попередньо, негода триватиме до кінця дня. 

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Новости Днепра про Падають дерева, стовпи та врізаються сміттєві баки: у Дніпрі через негоду багато понівечених авто (ВІДЕО)Українська

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