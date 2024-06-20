Падають дерева, стовпи та врізаються сміттєві баки: у Дніпрі через негоду багато понівечених авто (ВІДЕО)

Сьогодні краще з дому більше не виходити.

Багато автівок вже пошкоджено у Дніпрі внаслідок негоди, яка накрила місто у четвер, 20 червня.

У місті через буревій масово падають дерева та стовпи. Заносить також сміттєві баки, зриває рекламні конструкції та валить білборди.

На бульварі Слави пустий сміттєвий бак кілька разів поспіль врізався у припарковану автівку. Перехожий, який проходив поруч, двічі ставив бак на місце, але смітник все одно бився об машину.

На Тополі стовп упав на припарковану машину.

Вітер настільки сильний, що гілки, які зриває з дерев, врізаються в скло машин і пробивають його наскрізь.

Велика палиця врізалася у скло припаркованої автівки. Попередньо, всередині нікого не було.

На вулиці Калиновій вітром повалило величезне дерево.

Якщо ви зараз вдома – не виходьте. Кому не пощастило опинитися на вулиці, то будьте максимально обережні, варто оминати підозрілі рекламні конструкції та дерева.

Попередньо, негода триватиме до кінця дня.

Читайте також:

Українська

Автор: