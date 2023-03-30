П’ятнадцять років або довічне: судитимуть агента рф, який коригував ворожі удари по Дніпру та здав координати ППО

Ворожому агенту загрожує строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Так, за даними слідства, з серпня до вересня 2022 року мешканець Дніпра, маючи антиукраїнську позицію, фіксував та передавав інформацію щодо кількості, місць дислокації та переміщення підрозділів, військової техніки Збройних Сил України, розміщення блокпостів, засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Також він повідомляв ворогу про розташування об’єктів критичної інфраструктури, основних дорожньо-транспортних магістралей, залізничних вокзалів на території Дніпропетровської області. Зібрані дані з GPS-координатами об’єктів інформатор передавав представникам рф через Telegram. Надану ним інформацію ворог використовував для нанесення ракетних ударів по зазначених об’єктах.

Крім цього, агент надіслав відеофіксацію пуску ракети системою ППО та координати можливого місця розташування засобів протиповітряної оборони ЗСУ з посиланням на Google Maps. Також чоловік детально розписував ворогу інформацію про наслідки ракетних ударів по місту.

Правоохоронці відслідкували та затримали ворожого інформатора. Йому повідомили про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Крім того, суд наклав арешт на його майно та банківські рахунки.

У прокуратурі зазначають, що чоловіку загрожує строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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