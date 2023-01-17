П’ятеро дітей стали сиротами: у поліції розповіли про наслідки ракетного удару в Дніпрі

О 13 годині 17 січня офіційно закінчилася рятувально-пошукова операція на місці влучання російської ракети в Дніпрі. За даними Нацполіції, всього з заявами до них звернулося 487 потерпілих.
Станом на 13:30:
39 осіб врятовано, з них 6 дітей
44 особи загинуло, з яких 5 дітей
79 осіб травмовано, серед них 16 дітей
15 тіл загиблих досі неідентифіковані. Безвісти зниклими залишаються 20 осіб, з яких 4 – діти.
П’ятеро дітей залишилися сиротами. Над трьома опікунство оформлюють родичі. Дві дитини наразі під опікою держави, оскільки не мають близьких, які могли б забрати їх під свою опіку.
В поліції Дніпропетровської області продовжують працювати антимародерні групи. Забезпечено охорону під’їздів для недопущення крадіжок майна з покинутих квартир.
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Яна Юхименко
Автор:
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