П’ять років за чотири ковдри: мешканцю Криворіжжя суд виніс вирок

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Крадіжка сталася на початку вересня минулого року з дачі, розташованої у садівничому товаристві у Зеленодольську.
Зловмисник спочатку переліз через паркан. Далі по винограднику забрався на балкон другого поверху. Витягнувши шибку, проліз у вікно.
У кімнатах дачного будинку фігурант викрав чотири ковдри з поліестеру різних розмірів, загальна вартість яких складає трохи більше двох тисяч гривень.
В суді крадій свою вину визнав повністю, розкаївсяся у скоєному. Навіть запевняв, що зробив для себе висновки й подібного в майбутньому не вчинятиме.
Фігуранта визнали винним та засудили до п’яти років за ґратами.
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