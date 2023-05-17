П’ять років за чотири ковдри: мешканцю Криворіжжя суд виніс вирок

Цьогоріч у травні Криворізький районний суд виніс вирок раніше судимому чоловіку, який вкрав чотири ковдри з дачної ділянки.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Крадіжка сталася на початку вересня минулого року з дачі, розташованої у садівничому товаристві у Зеленодольську.

Зловмисник спочатку переліз через паркан. Далі по винограднику забрався на балкон другого поверху. Витягнувши шибку, проліз у вікно.

У кімнатах дачного будинку фігурант викрав чотири ковдри з поліестеру різних розмірів, загальна вартість яких складає трохи більше двох тисяч гривень.

В суді крадій свою вину визнав повністю, розкаївсяся у скоєному. Навіть запевняв, що зробив для себе висновки й подібного в майбутньому не вчинятиме.

Фігуранта визнали винним та засудили до п’яти років за ґратами.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: