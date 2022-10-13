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П’ять обстрілів і один поранений: рф усю ніч тероризували Нікопольщину

Сьогодні 08:00
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Російські окупаційні війська усю ніч тероризували Нікопольщину «Градами» і важкою артилерією.

Новости Днепра про П’ять обстрілів і один поранений: рф усю ніч тероризували Нікопольщину

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Найбільше постраждав Нікополь.Там окупанти поранили 59-річного чоловіка. Він у лікарні у тяжкому стані. 

У місті понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Понад 2 000 родин лишилися без світла. Енергетики уже працюють. 

Російські снаряди прилетіли й у лікарню, дитячий садок, краєзнавчий музей, собор, магазини, на ринок, фабрику та пошту. 

У Марганецькій громаді люди під час обстрілу не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються. 

В інших районах ніч з тривогою, та без ворожих атак і на цю хвилину спокійно. 

Новости Днепра про П’ять обстрілів і один поранений: рф усю ніч тероризували Нікопольщину

 

Новости Днепра про П’ять обстрілів і один поранений: рф усю ніч тероризували Нікопольщину

 

Новости Днепра про П’ять обстрілів і один поранений: рф усю ніч тероризували Нікопольщину

 

Новости Днепра про П’ять обстрілів і один поранений: рф усю ніч тероризували Нікопольщину

Новости Днепра про П’ять обстрілів і один поранений: рф усю ніч тероризували Нікопольщину

Читайте також:

Новости Днепра про П’ять обстрілів і один поранений: рф усю ніч тероризували НікопольщинуУкраїнська Новости Днепра про П’ять обстрілів і один поранений: рф усю ніч тероризували НікопольщинуРусский

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