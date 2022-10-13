П’ять обстрілів і один поранений: рф усю ніч тероризували Нікопольщину

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Найбільше постраждав Нікополь.Там окупанти поранили 59-річного чоловіка. Він у лікарні у тяжкому стані.
У місті понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Понад 2 000 родин лишилися без світла. Енергетики уже працюють.
Російські снаряди прилетіли й у лікарню, дитячий садок, краєзнавчий музей, собор, магазини, на ринок, фабрику та пошту.
У Марганецькій громаді люди під час обстрілу не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються.
В інших районах ніч з тривогою, та без ворожих атак і на цю хвилину спокійно.
Читайте також:
Автор:
На окремих напрямках, зокрема, на Донеччині, ворожі підрозділи почали отримувати…
У середу, 12 жовтня, о 17:08 на Єлизаветівському шосе у…
Поліція Кривого Рогу розшукує 24-річного Арсена Матвієнка. 6 жовтня чоловік…
Наразі вкрай потрібно обмежити споживання електроенергії, для чого мешканців Дніпра…