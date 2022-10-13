П’ять обстрілів і один поранений: рф усю ніч тероризували Нікопольщину

Російські окупаційні війська усю ніч тероризували Нікопольщину «Градами» і важкою артилерією.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Найбільше постраждав Нікополь.Там окупанти поранили 59-річного чоловіка. Він у лікарні у тяжкому стані.

У місті понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Понад 2 000 родин лишилися без світла. Енергетики уже працюють.

Російські снаряди прилетіли й у лікарню, дитячий садок, краєзнавчий музей, собор, магазини, на ринок, фабрику та пошту.

У Марганецькій громаді люди під час обстрілу не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються.

В інших районах ніч з тривогою, та без ворожих атак і на цю хвилину спокійно.

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