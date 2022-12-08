Ожеледиця та мокрий сніг: у Дніпрі та області оголошено жовтий рівень небезпеки

У Дніпрі та області ожеледь. Укргідрометцентр оголосивпро небезпечні метеорологічні явища. Рівень небезпечності 1 (жовтий).

За прогнозами синоптика, сьогодні, 8 грудня, очікується мокрий сніг та дощ. В день очікується до 6 градусів тепла. На дорогах ожеледиця.

9 грудня очікується хмарна погода. Дощ, вночі місцями з мокрим снігом. Вночі місцями на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень до 7 градусів тепла.

10 грудня хмарно. Вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 градусів, вдень +6…11 градусів тепла.

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