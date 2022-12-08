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Ожеледиця, кілометрові пробки та туман: яка ситуація на вулицях Дніпра ввечері

Сьогодні 18:14
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Сьогодні вулиці Дніпра перетворилися на величезну ковзанку.

Новости Днепра про Ожеледиця, кілометрові пробки та туман: яка ситуація на вулицях Дніпра ввечері

На жаль, не оминулося без падінь, травм та аварій. Також вранці виникали труднощі із поїздкою на роботу: величезні черги на зупинках та затори на дорогах.

Під вечір лід підтанув, але пробки зараз знову є, адже більшість містян намагаються дібратися додому. Крім того, з’явився туман, який аж ніяк не покращив ситуацію, та йде невеликий дощ.

Аби уникнути повторення такої ситуації, водіїв закликають якомога швидше залишити автошляхи, щоб транспортні засоби не заважали роботі спецтехніки.

Про це повідомляють у департаменті благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.

Прохання також 9-го грудня без нагальної потреби не виїжджати у місто на власному авто, а користуватися громадським транспортом. Це допоможе швидше впоратися з ожеледдю та повернутися до звичного життя, — наголосили у департаменті.

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Новости Днепра про Ожеледиця, кілометрові пробки та туман: яка ситуація на вулицях Дніпра ввечеріУкраїнська

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