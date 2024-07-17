Отримували “замовлення” через соцмережі: чоловіки з Дніпропетровщини підпалювали квартири в сусідньому місті

У ГУНП Запорізької області повідомили про затримання двох чоловіків, які підпалювали квартири у Запоріжжі.
12 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що у під’їзді однієї з багатоповерхівок Хортицького району двоє невідомих намагаються підпалити двері квартири. На місце вирушила оперативна група. Чоловіків затримали.
Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що обидва фігуранти – жителі Дніпропетровщини та вже мають конфлікт із законом. Відносно одного з них в районних судах Дніпра розглядаються кримінальні впровадження за низкою особливо тяжких злочинів.
38- та 33-річний чоловіки отримували замовлення на підпал через соціальну мережу, після виконання “завдання” знімали відео- та фотозвіти.
Обом правопорушникам повідомили про підозру у скоєнні злоченів передбачених ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Їм було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.
Наразі поліцейські встановлюють причетність фігурантів до інших аналогічних злочинів та їхніх можливих спільників,- повідомили у публікації.
Обом загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському знову підпалили авто військового.
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