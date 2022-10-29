Отримав за загиблого на війні сина: на Дніпропетровщині 16-річний хлопець вкрав у сусіда 1,3 млн грн

Так, на Дніпропетровщині 16-річний підліток вкрав у сусіда більше мільйона гривень, які чоловік отримав за загибель сина на фронті.
Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.
За даними правоохоронців, хлопець отримав доступ до банківського рахунку сусіда через телефон. Після чого з червня до липня переказував гроші на свій рахунок та рахунок брата. Вкрадена сума склала майже 1,3 млн грн, які чоловік отримав від держави за загибель сина – військовослужбовця.
Наразі хлопцю повідомили про підозру у скоєнні злочину за фактом шахрайство (ч. 3 ст. 190 КК України). Йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Підлітку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Читайте також:
Автор:
Останній місяць осені принесе 22 робочих дні і 8 вихідних.
Коронавірус нікуди не зник.
Сьогодні вночі російські війська обстріляли три громади Нікопольського району -…
У Кривому Розі невідомі розмалювали машини бійців ЗСУ.