Отримав за загиблого на війні сина: на Дніпропетровщині 16-річний хлопець вкрав у сусіда 1,3 млн грн

На жаль, навіть у такі складні для нашої країни часи є люди, які наживаються на чужому горі.

Так, на Дніпропетровщині 16-річний підліток вкрав у сусіда більше мільйона гривень, які чоловік отримав за загибель сина на фронті.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.

За даними правоохоронців, хлопець отримав доступ до банківського рахунку сусіда через телефон. Після чого з червня до липня переказував гроші на свій рахунок та рахунок брата. Вкрадена сума склала майже 1,3 млн грн, які чоловік отримав від держави за загибель сина – військовослужбовця.

Наразі хлопцю повідомили про підозру у скоєнні злочину за фактом шахрайство (ч. 3 ст. 190 КК України). Йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Підлітку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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