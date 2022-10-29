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  • Отримав за загиблого на війні сина: на Дніпропетровщині 16-річний хлопець вкрав у сусіда 1,3 млн грн

Отримав за загиблого на війні сина: на Дніпропетровщині 16-річний хлопець вкрав у сусіда 1,3 млн грн

Сьогодні 10:48
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На жаль, навіть у такі складні для нашої країни часи є люди, які наживаються на чужому горі.

Новости Днепра про Отримав за загиблого на війні сина: на Дніпропетровщині 16-річний хлопець вкрав у сусіда 1,3 млн грн

Так, на Дніпропетровщині 16-річний підліток вкрав у сусіда більше мільйона гривень, які чоловік отримав за загибель сина на фронті.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.

За даними правоохоронців, хлопець отримав доступ до банківського рахунку сусіда через телефон. Після чого з червня до липня переказував гроші на свій рахунок та рахунок брата. Вкрадена сума склала майже 1,3 млн грн, які чоловік отримав від держави за загибель сина – військовослужбовця.

Наразі хлопцю повідомили про підозру у скоєнні злочину за фактом шахрайство (ч. 3 ст. 190 КК України). Йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Підлітку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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Новости Днепра про Отримав за загиблого на війні сина: на Дніпропетровщині 16-річний хлопець вкрав у сусіда 1,3 млн грнУкраїнська Новости Днепра про Отримав за загиблого на війні сина: на Дніпропетровщині 16-річний хлопець вкрав у сусіда 1,3 млн грнРусский

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