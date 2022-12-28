Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Отримав смертельне поранення на Луганщині: на війні загинув 48-річний боєць із Кам’янського

Отримав смертельне поранення на Луганщині: на війні загинув 48-річний боєць із Кам’янського

Сьогодні 12:42
просмотров

Вічна слава!

Новости Днепра про Отримав смертельне поранення на Луганщині: на війні загинув 48-річний боєць із Кам'янського

22 грудня у бою з російськими загарбниками загинув сержант Шаганенко Геннадій Миколайович. Смертельне поранення 48-річний боєць отримав на Луганщині.

Про це повідомляє міський голова Кам’янського Андрій Білоусов.

Геннадій Шаганенко народився в Дніпродзержинську. 2009 року закінчив Харківську національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого. Упродовж 2002-2019 років працював в Державній установі «Кам’янська виправна колонія №34». 3 березня був призваний по мобілізації та брав участь у бойових діях.

У захисника залишилися дружина, син та брат.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя! Вічна слава!

Читайте також:

Новости Днепра про Отримав смертельне поранення на Луганщині: на війні загинув 48-річний боєць із Кам'янськогоУкраїнська Новости Днепра про Отримав смертельне поранення на Луганщині: на війні загинув 48-річний боєць із Кам'янськогоРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Захищаючи Україну, загинув молодший сержант із Кам’янського Віктор Пронін
    Новини Дніпра
    Вчора 19:45
    Захищаючи Україну, загинув молодший сержант із Кам’янського Віктор Пронін

    Захищаючи свободу та незалежність України, 23 грудня у Донецькій області…

    У Кривому Розі через отруєння алкоголем померла 1-річна дівчинка
    Новини Дніпра
    Вчора 15:49
    У Кривому Розі через отруєння алкоголем померла 1-річна дівчинка

    У Дніпропетровській області через отруєння алкоголем померла 1-річна дівчинка. Її…

    Залицявся до дівчат: на Дніпропетровщині юнак підірвав гранату посеред проспекту
    Новини Дніпра
    Вчора 14:28
    Залицявся до дівчат: на Дніпропетровщині юнак підірвав гранату посеред проспекту

    У Кривому Розі посеред проспекту пролунав вибух.

    Ухилянт з Дніпропетровщини намагався річкою втекти за кордон
    Новини Дніпра
    Вчора 13:45
    Ухилянт з Дніпропетровщини намагався річкою втекти за кордон

    Мешканець Дніпропетровщини намагався втекти за кордон перепливши річку.

    Наверх