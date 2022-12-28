Отримав смертельне поранення на Луганщині: на війні загинув 48-річний боєць із Кам’янського

Вічна слава!

22 грудня у бою з російськими загарбниками загинув сержант Шаганенко Геннадій Миколайович. Смертельне поранення 48-річний боєць отримав на Луганщині.

Про це повідомляє міський голова Кам’янського Андрій Білоусов.

Геннадій Шаганенко народився в Дніпродзержинську. 2009 року закінчив Харківську національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого. Упродовж 2002-2019 років працював в Державній установі «Кам’янська виправна колонія №34». 3 березня був призваний по мобілізації та брав участь у бойових діях.

У захисника залишилися дружина, син та брат.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя! Вічна слава!

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