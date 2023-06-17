Отруїлася свіжими фруктами: у Дніпрі померла 16-річна дівчина

У Дніпрі стався трагічний випадок.

В Індустріальному районі померла 16-річна дівчина.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За попередньою інформацією, вона отруїлася свіжими фруктами: перед смертю дівчина їла полуницю, червону смородину та шовковицю.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info факт смерті неповнолітньої підтвердили. Наразі проводиться судово-медична експертиза для встановлення причини смерті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в озері втонув чоловік: тіло знайшли за 70 метрів від берега.

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