Освобождено 5 населенных пунктов: новые успехи ВСУ на Криворожском направлении

В оперативном командовании "Юг" подтвердили освобождение еще 5 населенных пунктов на Криворожском направлении.

Как отметили в оперативном командовании “Юг”, в Херсонской области ВСУ уволили и зачистили еще 5 населенных пункта. Все они находятся на Криворожском направлении.

Нововасиловка;

Новогригоровка;

Новая Каменка;

Трифоновка;

Красное.

В этих населенных пунктах продолжаются стабилизационные меры по восстановлению социальной и критической инфраструктуры, но ВСУ уже закрепили свои позиции.

Военные отмечают, что противник продолжает обстреливать украинские позиции и проводить воздушную разведку населенных пунктов вдоль линии фронта.

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