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  • Освобождено 5 населенных пунктов: новые успехи ВСУ на Криворожском направлении

Освобождено 5 населенных пунктов: новые успехи ВСУ на Криворожском направлении

Сьогодні 17:49
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В оперативном командовании "Юг" подтвердили освобождение еще 5 населенных пунктов на Криворожском направлении.

Новости Днепра про Освобождено 5 населенных пунктов: новые успехи ВСУ на Криворожском направлении

Как отметили в оперативном командовании “Юг”, в Херсонской области ВСУ уволили и зачистили еще 5 населенных пункта. Все они находятся на Криворожском направлении.

  • Нововасиловка;
  • Новогригоровка;
  • Новая Каменка;
  • Трифоновка;
  • Красное.

В этих населенных пунктах продолжаются стабилизационные меры по восстановлению социальной и критической инфраструктуры, но ВСУ уже закрепили свои позиции.

Военные отмечают, что противник продолжает обстреливать украинские позиции и проводить воздушную разведку населенных пунктов вдоль линии фронта.

Новости Днепра про Освобождено 5 населенных пунктов: новые успехи ВСУ на Криворожском направлении

Новости Днепра про Освобождено 5 населенных пунктов: новые успехи ВСУ на Криворожском направлении

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# #Криворожское направление #
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