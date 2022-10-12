Освобождено 5 населенных пунктов: новые успехи ВСУ на Криворожском направлении

Как отметили в оперативном командовании “Юг”, в Херсонской области ВСУ уволили и зачистили еще 5 населенных пункта. Все они находятся на Криворожском направлении.
В этих населенных пунктах продолжаются стабилизационные меры по восстановлению социальной и критической инфраструктуры, но ВСУ уже закрепили свои позиции.
Военные отмечают, что противник продолжает обстреливать украинские позиции и проводить воздушную разведку населенных пунктов вдоль линии фронта.
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