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  • Острів, парк та пороги річки: ТОП-5 місць у Дніпрі та поряд можуть бути сховані скарби

Острів, парк та пороги річки: ТОП-5 місць у Дніпрі та поряд можуть бути сховані скарби

Сьогодні 19:57
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Дніпро та область – місця багаті на скарби. Принаймні так кажуть легенди. На території Дніпропетровщини можна знайти золото гетьмана Івана Мазепи, козака Івана Підкови, сховок із монетами Богдана Хмельницького, скарб Байди Вишневецького. А ще старовинне золото може перебувати у стінах, а точніше під стінами Палацу студентів.

Новости Днепра про Острів, парк та пороги річки: ТОП-5 місць у Дніпрі та поряд можуть бути сховані скарби

Згідно легенди, наприкінці XVIII ст в одній із підземних «кімнат» княжого палацу Потьомкін замурував частину своїх багатств, що знаходилися у замку. Зробив він це перед смертю і таємницю про те, правда це чи вигадка – забрав із собою в могилу. Але те, що під Палацом студентом існує лабіринт було доведено істориками понад сто років тому. Про підземелля у своїх працях згадував Дмитро Яворницький. За його словами, він знайшов один з ходів і пройти історику вдалося близько 300 метрів, після чого він натрапив на завали. Підземний тунель під Палацом шукають досі. Існує кілька версій про те, де може бути вхід та вихід з нього. За словами істориків, вони облаштовані так, що перебуваючи під землею можна було вийти біля нинішньої Соборної церкви, біля готелю «Світанок», біля Палацу студентів, а також існував ще один вхід-вихід на території нинішньої обласної лікарні.

Новости Днепра про Острів, парк та пороги річки: ТОП-5 місць у Дніпрі та поряд можуть бути сховані скарби

Гірська частина Дніпра виявилася досить щедрою на скарби. Ще одна легенда говорить, що на Монастирському острові козак Байда Вишневецький збудував собі замок, у підвалах якого сховав кілька скринь із золотими монетами – це була нагорода, яка належала війську за успіхи в походах. Але роздати побратимам золото Байда не встиг, потрапив у полон у Туреччині, де й помер, а підвали замку на острові були засипані землею.

Новости Днепра про Острів, парк та пороги річки: ТОП-5 місць у Дніпрі та поряд можуть бути сховані скарби

Ще одна легенда говорить про те, що в районі дніпровських порогів козаки на чолі з Іваном Підковою «втратили» статую коня із золота. Її вивезли зі Стамбула під час одного з походів, але на шляху додому «чайка» напоролася на один із порогів і потонула разом із тим, що було на її борту. Дехто запевняє, що кілька десятків кіло чистого золота досі лежать десь на дні річки. Після будівництва Дніпро ГЕСу у 1930-х роках пороги пішли під воду і перевірити, чи є десь на дні золото – неможливо.

Новости Днепра про Острів, парк та пороги річки: ТОП-5 місць у Дніпрі та поряд можуть бути сховані скарби

На дні Верхньодніпровського водосховища також може бути скарб – барильця із золотими монетами Івана Мазепи. Виїжджаючи з Полтави, гетьман переправлявся через Дніпро територією, що нині якраз проходить через Верхньодніпровський район. За не підтвердженими даними, частина поклажі – кілька барилець із золотом і сріблом, Мазепа був змушений кинути у воду. На березі він помітив місце, куди кинув гроші. Наприкінці 1890-х років Дмитру Яворницькому на тому місці вдалося знайти кілька золотих монет, але скарбу не було. Наразі територія, де «стояла» мітка Мазепи затоплена.

Новости Днепра про Острів, парк та пороги річки: ТОП-5 місць у Дніпрі та поряд можуть бути сховані скарби

Наприкінці XIX широку популярність набула легенда про те, що у П’ятихатському районі заховано зброю, одяг та монети, які належали Богдану Хмельницькому. За іншою версією, скарб знаходиться під Жовтими Водами. Схованку гетьман зробив після однієї з битв під час Визвольної війни. У викопаній на схилі гори ямі Хмельницький наказав сховати всю трофейну зброю та гроші. За іншою версією, трофеї були заховані в одній із печер. Жодних точних історичних даних щодо цього немає.

Новости Днепра про Острів, парк та пороги річки: ТОП-5 місць у Дніпрі та поряд можуть бути сховані скарби

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Новости Днепра про Острів, парк та пороги річки: ТОП-5 місць у Дніпрі та поряд можуть бути сховані скарбиУкраїнська Новости Днепра про Острів, парк та пороги річки: ТОП-5 місць у Дніпрі та поряд можуть бути сховані скарбиРусский

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