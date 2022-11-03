Острів, парк та пороги річки: ТОП-5 місць у Дніпрі та поряд можуть бути сховані скарби

Дніпро та область – місця багаті на скарби. Принаймні так кажуть легенди. На території Дніпропетровщини можна знайти золото гетьмана Івана Мазепи, козака Івана Підкови, сховок із монетами Богдана Хмельницького, скарб Байди Вишневецького. А ще старовинне золото може перебувати у стінах, а точніше під стінами Палацу студентів.

Згідно легенди, наприкінці XVIII ст в одній із підземних «кімнат» княжого палацу Потьомкін замурував частину своїх багатств, що знаходилися у замку. Зробив він це перед смертю і таємницю про те, правда це чи вигадка – забрав із собою в могилу. Але те, що під Палацом студентом існує лабіринт було доведено істориками понад сто років тому. Про підземелля у своїх працях згадував Дмитро Яворницький. За його словами, він знайшов один з ходів і пройти історику вдалося близько 300 метрів, після чого він натрапив на завали. Підземний тунель під Палацом шукають досі. Існує кілька версій про те, де може бути вхід та вихід з нього. За словами істориків, вони облаштовані так, що перебуваючи під землею можна було вийти біля нинішньої Соборної церкви, біля готелю «Світанок», біля Палацу студентів, а також існував ще один вхід-вихід на території нинішньої обласної лікарні.

Гірська частина Дніпра виявилася досить щедрою на скарби. Ще одна легенда говорить, що на Монастирському острові козак Байда Вишневецький збудував собі замок, у підвалах якого сховав кілька скринь із золотими монетами – це була нагорода, яка належала війську за успіхи в походах. Але роздати побратимам золото Байда не встиг, потрапив у полон у Туреччині, де й помер, а підвали замку на острові були засипані землею.

Ще одна легенда говорить про те, що в районі дніпровських порогів козаки на чолі з Іваном Підковою «втратили» статую коня із золота. Її вивезли зі Стамбула під час одного з походів, але на шляху додому «чайка» напоролася на один із порогів і потонула разом із тим, що було на її борту. Дехто запевняє, що кілька десятків кіло чистого золота досі лежать десь на дні річки. Після будівництва Дніпро ГЕСу у 1930-х роках пороги пішли під воду і перевірити, чи є десь на дні золото – неможливо.

На дні Верхньодніпровського водосховища також може бути скарб – барильця із золотими монетами Івана Мазепи. Виїжджаючи з Полтави, гетьман переправлявся через Дніпро територією, що нині якраз проходить через Верхньодніпровський район. За не підтвердженими даними, частина поклажі – кілька барилець із золотом і сріблом, Мазепа був змушений кинути у воду. На березі він помітив місце, куди кинув гроші. Наприкінці 1890-х років Дмитру Яворницькому на тому місці вдалося знайти кілька золотих монет, але скарбу не було. Наразі територія, де «стояла» мітка Мазепи затоплена.

Наприкінці XIX широку популярність набула легенда про те, що у П’ятихатському районі заховано зброю, одяг та монети, які належали Богдану Хмельницькому. За іншою версією, скарб знаходиться під Жовтими Водами. Схованку гетьман зробив після однієї з битв під час Визвольної війни. У викопаній на схилі гори ямі Хмельницький наказав сховати всю трофейну зброю та гроші. За іншою версією, трофеї були заховані в одній із печер. Жодних точних історичних даних щодо цього немає.

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