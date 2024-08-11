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  • Останній шанс на медалі: дніпрянин Мчедлідзе програв “бронзовий” фінал на Олімпіаді

Останній шанс на медалі: дніпрянин Мчедлідзе програв “бронзовий” фінал на Олімпіаді

Сьогодні 16:32
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Дніпрянин Муразі Мчедлідзе програв "втішний фінал".

Новости Днепра про Останній шанс на медалі: дніпрянин Мчедлідзе програв

Український борець поступився у “бронзовому” фіналі Олімпіади-2024 з вільної боротьби у вазі до 97 кілограмів.

Наш спортсмен зазнав поразки від лідера посіву азербайджанця Магомедхана Маговедова — 0:10.

Це перша Олімпіада для українця. У першому раунді змагань Мчедлідзе здобув сенсаційну перемогу над представником Туреччини Ібрагімом Чіфтчі (5:1), а у чвертьфіналі зазнав поразки від грузина Гіві Матчарашвілі.

Попри поразку дніпрянин зміг пройти до сутички за “бронзу”, але поступився лідеру посіву Магомедову.

Представник Азербайджану двічі заробляв залікові бали через пасивність Мчедлідзе під час сутички.

Але попри поразку Мчедлідзе виступив набагато краще сподівань і мав усі шанси поїхати додому із медаллю.

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