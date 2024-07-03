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  • “Останні декілька тижнів ворог геть оскаженів”: мер Дніпра про ракетний обстріл та людей-“мурах”

“Останні декілька тижнів ворог геть оскаженів”: мер Дніпра про ракетний обстріл та людей-“мурах”

Сьогодні 16:22
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Мер Дніпра закликав подякувати комунальникам, які чи не першими приїжджають на місця "прильотів", аби ліквідовувати наслідки.

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Останні декілька тижнів ворог чи не щодня атакує Дніпро. Мер Дніпра Борис Філатов розповів, що кожного разу, приїжджаючи на місце “прильотів”, спілкується з величезною кількістю людей. Вони всі працюють як єдиний механізм: поліція, рятувальники, лікарі діють пліч-о-пліч.

Міський голова подякував кожному і кожній за це.

Але є ще дехто. Люди, що так само зʼявляються на місці ударів чи не з перших хвилин. І які заслуговують окремої вдячності. Це прості комунальники. Люди-“мурахи”, яких вирізняють з натовпу затерті помаранчеві жилети, – зазначив Борис Альбертович.

Доки лунає тривога, вони вже стають до праці. Збирають уламки та підмітають бите скло.

У такі миті ти дуже чітко розумієш, як багато вони несуть на своїх плечах.  Так само як нашим лікарям, правоохоронцям, надзвичайникам, усім залученим службам. Попри все вони показують ворогові, що нас не зламати. Але саме коли я дивлюся на людей-“мурах”, моє серце завмирає. Нізький уклін, шановні колеги, – написав міський голова Дніпра.

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#Борис Філатов #
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