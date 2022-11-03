Осколок відрізав руку та покалічив ногу: у лікарні Дніпровській Мечникова рятують чоловіка

Це дозволить Михайлу повернутися до нормального життя та навіть водити машину.
Про це розповів Сергій Риженко, директор ДОКЛ ім. Мечникова.
Михайло — звичайна українська людина. Кремезний чоловік, понад 2 метри зросту, зі збитими столярськими руками.
“Поки людина не здається, вона сильніша за свою долю… Коли йому було важко, завжди пам’ятав, що якщо він помре, нікому краще не стане. Перестав звертати увагу на трагічні події навколо. Не міг плакати. Смерть ніколи не порівняється з життям… Поки живеш, потрібно жити”, — написав Риженко.
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